https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynali-esir-teslim-olmadan-once-kar-yemek-zorunda-kaldim-1080274853.html
Ukraynalı esir: Teslim olmadan önce kar yemek zorunda kaldım
Ukraynalı esir: Teslim olmadan önce kar yemek zorunda kaldım
Ukraynalı esir Nazar Voçkeviç, Rus ordusuna teslim olmadan önce su sıkıntısı yüzünden kirli kar yemek zorunda kaldığını anlattı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T17:50+0300
2024-02-01T17:50+0300
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Ukraynalı esir Nazar Voçkeviç, Sputnik’e açıklamasında, “Rus askerler bizi barınağa aldı. Her şey normal. Bize, ‘Size kimse dokunmayacak, kimse dövmeyecek, her şey normal’ dediler. Su verdiler. Biz gerçekten de iki üç gün boyunca su içmedik. Gerçekten kar yedik. Ama bunun bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum. Hayatımda bu kadar kar yemedim. Kar da tüm bu bombalar yüzünden toprakla karışıktı. Kendine aldığın bu beyaz kar gibi değil. Bu kar böyle ve bu kirli ellerle o karı eline almaya çalışıyorsun” dedi.Voçkeviç, kolundaki metal plaka nedeniyle askerlik hizmetine uygun olmadığına rağmen 2023 Kasım’da orduya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rus-birlikleri-krasniy-liman-ve-donetsk-istikametlerinde-daha-avantajli-mevzileri-ele-gecirdi-1080277082.html
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Ukraynalı esir: Teslim olmadan önce kar yemek zorunda kaldım
Ukraynalı esir: Teslim olmadan önce kar yemek zorunda kaldım
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Ukraynalı esir: Teslim olmadan önce kar yemek zorunda kaldım
Ukraynalı esir Nazar Voçkeviç, Rus ordusuna teslim olmadan önce su sıkıntısı yüzünden kirli kar yemek zorunda kaldığını anlattı.
Ukraynalı esir Nazar Voçkeviç, Sputnik’e açıklamasında, “Rus askerler bizi barınağa aldı. Her şey normal. Bize, ‘Size kimse dokunmayacak, kimse dövmeyecek, her şey normal’ dediler. Su verdiler. Biz gerçekten de iki üç gün boyunca su içmedik. Gerçekten kar yedik. Ama bunun bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum. Hayatımda bu kadar kar yemedim. Kar da tüm bu bombalar yüzünden toprakla karışıktı. Kendine aldığın bu beyaz kar gibi değil. Bu kar böyle ve bu kirli ellerle o karı eline almaya çalışıyorsun” dedi.
Voçkeviç, kolundaki metal plaka nedeniyle askerlik hizmetine uygun olmadığına rağmen 2023 Kasım’da orduya alınmıştı.