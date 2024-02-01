https://sputniknews.com.tr/20240201/rus-birlikleri-krasniy-liman-ve-donetsk-istikametlerinde-daha-avantajli-mevzileri-ele-gecirdi-1080277082.html

Rus birlikleri Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerinde daha avantajlı mevzileri ele geçirdi

Rus birlikleri Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerinde daha avantajlı mevzileri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerinde daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini bildirdi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T16:56+0300

2024-02-01T16:56+0300

2024-02-01T16:56+0300

ukrayna krizi

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rus ordusu

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lugansk

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Bakanlığın bugünkü açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.Merkez Askeri Grubu birliklerinin Krasnıy Liman istikametinde ön cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiklerine ve Serebryanskiy ormanlık alanında Ukrayna birliklerini vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk istikametinde daha avantajlı mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.Açıklamaya göre, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum birliklerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) 3 saldırısı püskürtüldü, Ukrayna ordusu bu istikamette 290’ın üzerinde asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil ve bir Paladin kundağı motorlu topçu düzeneği kaybetti.Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun DHC’nin Belogorovka, Kleşeyevka ve Kurdyumovka yerleşimlerindeki birliklerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, ayrıca DHC’nin Georgiyevka, Novomihaylovka ve Krasnoye yerleşimlerinde düşmanın hücum gruplarının 4 saldırısının püskürtüldüğü vurgulandı.Buna göre Ukrayna ordusu bu istikamette 210’un üzerinde asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil kaybetti, ayrıca topçu mücadelesi sırasında düşmana ait bir Grad çok namlulu roketatar sistemi, AS-90 kundağı motorlu topçu düzeneği, 3 adet M777 topçu sistemi, 2 adet Msta-B obüsü, bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, bir Giatsint-B topu, 5 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, bir Bukovel elektronik harp istasyonu ve bir mühimmat deposu imha edildi.Kupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin hava kuvvetlerinin desteği ile Harkov bölgesinde ve DHC’de Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 7 saldırısın püskürttükleri vurgulanan açıklamada, düşmanın bu istikamette 125’in üzerinde asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil kaybettiği, topçu mücadelesinde Polonya yapımı bir Krab topçu sistemi ve 2 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Güney Donetsk istikametinde ise Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC ve Zaporojye bölgesinde düşmanın 2 saldırısını püskürterek atış hasarı verdi, Ukrayna ordusu bu istikamette 80’e yakın asker, bir tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 otomobil kaybetti, ayrıca topçu mücadelesi sırasında düşmana ait bir Grad çok namlulu roketatar sistemi, 2 FH-70 obüsü, bir M777 topçu sistemi, bir D-30 topu kaybetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerinde daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini bildirdi.istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin hava kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki bir saldırısını püskürttüğünü, ayrıca aynı bölgenin Lugovskoye, Rabotino, Jerebyanki ve Malaya Tokmaçka yerleşimlerinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verildiğini bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 50’ye yakın asker ve 3 pikap olduğu, topçu mücadelesinde ise bir Grad çok namlulu roketatar sistemi, 2adet D-20 ve 2 adet D-30 obüsü olduğu vurgulandı.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birliklerinin eylemleri ve atışlar sonucunda düşman 50’ye yakın asker, 3 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobilini ve topçu mücadelesinde kullanılan 2 adet AN/TPQ-50 radarı kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-nakli-skandali-1080261345.html

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