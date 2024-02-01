Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama

Türkiye
SON DAKİKA | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Ramazan Pişkin cinayetinde oklar kimi gösteriyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240201/sadece-turkiyede-bulunuyor-rusyadan-pilot-konsolosluk-merkezlerine-iliskin-aciklama-1080258759.html
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, geçen yıl sadece Türkiye'de açılan 'pilot konsolosluk hizmet merkezlerinin'... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:39+0300
2024-02-01T10:46+0300
dünya
rusya
türkiye
rusya dışişleri bakanlığı
rus büyükelçiliği
konsolosluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077053578_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e03d46eecd8443e60444590e46ace2ac.jpg
Yurtdışında vatandaşlarına daha iyi konsolosluk hizmetleri sunmak için çeşitli ülkelerde özel konsolosluk hizmetleri merkezleri açmayı planlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Ankara, İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başlayan pilot merkezlerin faaliyetlerini değerlendirdi.Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Klimov, "Geçen yıl Türkiye'de Ankara, Antalya ve İstanbul'da bilgi ve danışma merkezleri pilot olarak çalışmalarına başladı. Bu merkezlerdeki çalışmalarda elde edilen ilk sonuçları çok olumlu değerlendiriyoruz ve merkezlerin bulunduğu şehirlerdeki konsolosluk birimlerinde randevu kuyruklarının azaltılmasında olumlu değişiklikler olduğunu not ediyoruz" dedi.Klimov, söz konusu merkezlerdeki faaliyetler sonucunda alınan geri bildirimlerin bu hizmetlerin büyük Rus diasporasının yaşadığı diğer yabancı ülkelerde sunulmasına yönelik yüksek talebi gösterdiğinin altını çizdi.Rusya'nın farklı ülkelerde açmayı planladığı konsolosluk hizmet merkezlerinin yurtdışında yaşayan yurttaşlara pasaport ve vatandaşlık konularında yardımcı olacağını anlatan Klimov, şu anda sadece Türkiye'de bulunan bu tür merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Sırbistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da açmayı planladıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077053578_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_35ad4c355a83fb131918717bfcddd7c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, rus büyükelçiliği, konsolosluk
rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, rus büyükelçiliği, konsolosluk

Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama

10:39 01.02.2024 (güncellendi: 10:46 01.02.2024)
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, geçen yıl sadece Türkiye'de açılan 'pilot konsolosluk hizmet merkezlerinin' faaliyetlerine ilişkin ilk sonuçların olumlu olduğunu söyledi.
Yurtdışında vatandaşlarına daha iyi konsolosluk hizmetleri sunmak için çeşitli ülkelerde özel konsolosluk hizmetleri merkezleri açmayı planlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Ankara, İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başlayan pilot merkezlerin faaliyetlerini değerlendirdi.
Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Klimov, "Geçen yıl Türkiye'de Ankara, Antalya ve İstanbul'da bilgi ve danışma merkezleri pilot olarak çalışmalarına başladı. Bu merkezlerdeki çalışmalarda elde edilen ilk sonuçları çok olumlu değerlendiriyoruz ve merkezlerin bulunduğu şehirlerdeki konsolosluk birimlerinde randevu kuyruklarının azaltılmasında olumlu değişiklikler olduğunu not ediyoruz" dedi.
Klimov, söz konusu merkezlerdeki faaliyetler sonucunda alınan geri bildirimlerin bu hizmetlerin büyük Rus diasporasının yaşadığı diğer yabancı ülkelerde sunulmasına yönelik yüksek talebi gösterdiğinin altını çizdi.
Rusya'nın farklı ülkelerde açmayı planladığı konsolosluk hizmet merkezlerinin yurtdışında yaşayan yurttaşlara pasaport ve vatandaşlık konularında yardımcı olacağını anlatan Klimov, şu anda sadece Türkiye'de bulunan bu tür merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Sırbistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da açmayı planladıklarını söyledi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
DÜNYA
Lavrov: Yakın ilişkilerimizin olduğu ülkeler arasında Türkiye, İran, Suudi Arabistan, BAE, Katar var
18 Ocak, 10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала