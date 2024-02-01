https://sputniknews.com.tr/20240201/sadece-turkiyede-bulunuyor-rusyadan-pilot-konsolosluk-merkezlerine-iliskin-aciklama-1080258759.html
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, geçen yıl sadece Türkiye'de açılan 'pilot konsolosluk hizmet merkezlerinin'... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:39+0300
2024-02-01T10:39+0300
2024-02-01T10:46+0300
dünya
rusya
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rusya dışişleri bakanlığı
rus büyükelçiliği
konsolosluk
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Yurtdışında vatandaşlarına daha iyi konsolosluk hizmetleri sunmak için çeşitli ülkelerde özel konsolosluk hizmetleri merkezleri açmayı planlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Ankara, İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başlayan pilot merkezlerin faaliyetlerini değerlendirdi.Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Klimov, "Geçen yıl Türkiye'de Ankara, Antalya ve İstanbul'da bilgi ve danışma merkezleri pilot olarak çalışmalarına başladı. Bu merkezlerdeki çalışmalarda elde edilen ilk sonuçları çok olumlu değerlendiriyoruz ve merkezlerin bulunduğu şehirlerdeki konsolosluk birimlerinde randevu kuyruklarının azaltılmasında olumlu değişiklikler olduğunu not ediyoruz" dedi.Klimov, söz konusu merkezlerdeki faaliyetler sonucunda alınan geri bildirimlerin bu hizmetlerin büyük Rus diasporasının yaşadığı diğer yabancı ülkelerde sunulmasına yönelik yüksek talebi gösterdiğinin altını çizdi.Rusya'nın farklı ülkelerde açmayı planladığı konsolosluk hizmet merkezlerinin yurtdışında yaşayan yurttaşlara pasaport ve vatandaşlık konularında yardımcı olacağını anlatan Klimov, şu anda sadece Türkiye'de bulunan bu tür merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Sırbistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da açmayı planladıklarını söyledi.
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rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, rus büyükelçiliği, konsolosluk
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama
10:39 01.02.2024 (güncellendi: 10:46 01.02.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, geçen yıl sadece Türkiye'de açılan 'pilot konsolosluk hizmet merkezlerinin' faaliyetlerine ilişkin ilk sonuçların olumlu olduğunu söyledi.
Yurtdışında vatandaşlarına daha iyi konsolosluk hizmetleri sunmak için çeşitli ülkelerde özel konsolosluk hizmetleri merkezleri açmayı planlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Ankara, İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başlayan pilot merkezlerin faaliyetlerini değerlendirdi.
Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Klimov, "Geçen yıl Türkiye'de Ankara, Antalya ve İstanbul'da bilgi ve danışma merkezleri pilot olarak çalışmalarına başladı. Bu merkezlerdeki çalışmalarda elde edilen ilk sonuçları çok olumlu değerlendiriyoruz ve merkezlerin bulunduğu şehirlerdeki konsolosluk birimlerinde randevu kuyruklarının azaltılmasında olumlu değişiklikler olduğunu not ediyoruz" dedi.
Klimov, söz konusu merkezlerdeki faaliyetler sonucunda alınan geri bildirimlerin bu hizmetlerin büyük Rus diasporasının yaşadığı diğer yabancı ülkelerde sunulmasına yönelik yüksek talebi gösterdiğinin altını çizdi.
Rusya'nın farklı ülkelerde açmayı planladığı konsolosluk hizmet merkezlerinin yurtdışında yaşayan yurttaşlara pasaport ve vatandaşlık konularında yardımcı olacağını anlatan Klimov, şu anda sadece Türkiye'de bulunan bu tür merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Sırbistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da açmayı planladıklarını söyledi.