https://sputniknews.com.tr/20240201/sadece-turkiyede-bulunuyor-rusyadan-pilot-konsolosluk-merkezlerine-iliskin-aciklama-1080258759.html

Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama

Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'dan 'pilot konsolosluk merkezlerine' ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, geçen yıl sadece Türkiye'de açılan 'pilot konsolosluk hizmet merkezlerinin'... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:39+0300

2024-02-01T10:39+0300

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Yurtdışında vatandaşlarına daha iyi konsolosluk hizmetleri sunmak için çeşitli ülkelerde özel konsolosluk hizmetleri merkezleri açmayı planlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Ankara, İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeye başlayan pilot merkezlerin faaliyetlerini değerlendirdi.Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Klimov, "Geçen yıl Türkiye'de Ankara, Antalya ve İstanbul'da bilgi ve danışma merkezleri pilot olarak çalışmalarına başladı. Bu merkezlerdeki çalışmalarda elde edilen ilk sonuçları çok olumlu değerlendiriyoruz ve merkezlerin bulunduğu şehirlerdeki konsolosluk birimlerinde randevu kuyruklarının azaltılmasında olumlu değişiklikler olduğunu not ediyoruz" dedi.Klimov, söz konusu merkezlerdeki faaliyetler sonucunda alınan geri bildirimlerin bu hizmetlerin büyük Rus diasporasının yaşadığı diğer yabancı ülkelerde sunulmasına yönelik yüksek talebi gösterdiğinin altını çizdi.Rusya'nın farklı ülkelerde açmayı planladığı konsolosluk hizmet merkezlerinin yurtdışında yaşayan yurttaşlara pasaport ve vatandaşlık konularında yardımcı olacağını anlatan Klimov, şu anda sadece Türkiye'de bulunan bu tür merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Sırbistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da açmayı planladıklarını söyledi.

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