https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-uluslararasi-adalet-divani-kararinin-ardindan-ozur-bekliyor-1080255402.html

Rusya, Uluslararası Adalet Divanı kararının ardından özür bekliyor

Rusya, Uluslararası Adalet Divanı kararının ardından özür bekliyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği kararın ardından, BM Genel Kurulu’nda Rusya’yı Kırım Tatarları ve Ukraynalıların... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T09:31+0300

2024-02-01T09:31+0300

2024-02-01T09:31+0300

ukrayna krizi

uluslararası adalet divanı

mahkeme

ukrayna

kırım

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Birleşmiş Milletler’in (BM) başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Donbass ve Kırım’da iki anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı davadaki suçlamaların çoğunu geri çevirdi.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya’nın yazılı açıklamasında, “Bugün Uluslararası Adalet Divanı, güya Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin ihlal edildiği iddiasıyla Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik yönelttiği neredeyse tüm suçlamaları reddetti. Bu, mahkeme üzerindeki muazzam siyasi baskıya rağmen yapıldı” ifadesine yer verildi.Zabolotskaya’nın sözlerine göre, Uluslararası Adalet Divanı bu kararla Ukrayna, Batı’daki küratörleri ve “parayla satın alınan STK’ların, Rusya’nın Kırım’da Kırım Tatarları ve Ukraynalılara yönelik ayrımcılık politikası uyguladığı yönündeki yalanlarını" tespit etti.Kırım Tatarlarına ayrımcılık uygulandığı, Kırım Tatar diline baskı uygulandığı ve kültürel miraslarının yok edildiği yönünde “yıllardır tekrar edilen mantraların” yalan çıktığını kaydeden Rus diplomat, bu iddiaların yıllardır BM Genel Kurulu’nda Batı ülkelerinin oylarıyla kabul edilen kararlar ve bazı BM yetkililerin açıklamaları için temel oluşturduğunu anımsatarak şunu dedi:Zabolotskaya ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin güya ‘terörist örgütler’ olduğu yönündeki iddiaların da yalan olduğuna karar verdiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna, 2017’de Rusya’nın Donbass’taki eylemlerini Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’yi, Kırım’daki politikasını da Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi ihlal eden eylemler olarak kabul edilmesi talebiyle Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuştu.Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’nın Donbass’ta Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme hükümlerinin büyük kısmını yerine getirdiğine karar verdi. Mahkeme, Ukrayna’nın Kırım’la ilgili iddiaların büyük kısmını da geri çevirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html

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uluslararası adalet divanı, mahkeme, ukrayna, kırım, kırım tatarları, kiev, donbass, birleşmiş milletler (bm), rusya