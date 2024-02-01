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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-saglik-bakani-murasko-belgorod-saldirisinda-yaralanan-sputnik-muhabiri-hakkinda-konustu-1080269325.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Belgorod saldırısında yaralanan Sputnik muhabiri hakkında konuştu
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Belgorod saldırısında yaralanan Sputnik muhabiri hakkında konuştu
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ukrayna ordusunun geçen Ekim ayında Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlediği İHA saldırısında ağır yaralanan Sputnik... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T13:48+0300
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rusya sağlık bakanlığı
terör saldırısı
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün şunu söylemek gerekir ki, Akifi’nin hayatını tehdit eden hiçbir şey yok. Gerçekten de yaraları ağırdı. Bu yaralar belli aşamalarda hayatta kalacağı yönünde endişelere yol açtı. Lakin doktorlar 24 saat boyunca mücadele etti ve bugün görüyoruz ki, Akifi’nin hayatını hiçbir şey tehdit etmiyor. Fiziksel ve psikolojik olarak iyileşiyor” dedi.Muraşko, Akifi’nin bir dizi ameliyattan daha geçmesi gerektiğini söyledi.Rusya vatandaşı olan Akifi ve eşi Olesya, 12 Ekim gecesi, Belgorod’daki evlerine Ukrayna İHA’sının isabet etmesi sonucu yaralanmışlardı. Akifi’nin dört yaşındaki kızları Amina ve eşinin annesi ve babası hayatlarını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/ukrayna-sivilleri-vurdu-sputnik-muhabiri-ve-esi-yaralandi-4-yasindaki-kizlari-yasamini-yitirdi-1076282416.html
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sputnik, rusya, belgorod, rusya sağlık bakanlığı, terör saldırısı, gazeteci, savaş muhabiri, ukrayna, ukrayna ordusu
sputnik, rusya, belgorod, rusya sağlık bakanlığı, terör saldırısı, gazeteci, savaş muhabiri, ukrayna, ukrayna ordusu

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Belgorod saldırısında yaralanan Sputnik muhabiri hakkında konuştu

13:48 01.02.2024
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko (solda)
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko (solda) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ukrayna ordusunun geçen Ekim ayında Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlediği İHA saldırısında ağır yaralanan Sputnik Afganistan muhabiri Haybar Akifi’nin fiziksel ve psikolojik olarak iyileşmeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün şunu söylemek gerekir ki, Akifi’nin hayatını tehdit eden hiçbir şey yok. Gerçekten de yaraları ağırdı. Bu yaralar belli aşamalarda hayatta kalacağı yönünde endişelere yol açtı. Lakin doktorlar 24 saat boyunca mücadele etti ve bugün görüyoruz ki, Akifi’nin hayatını hiçbir şey tehdit etmiyor. Fiziksel ve psikolojik olarak iyileşiyor” dedi.
Muraşko, Akifi’nin bir dizi ameliyattan daha geçmesi gerektiğini söyledi.
Rusya vatandaşı olan Akifi ve eşi Olesya, 12 Ekim gecesi, Belgorod’daki evlerine Ukrayna İHA’sının isabet etmesi sonucu yaralanmışlardı. Akifi’nin dört yaşındaki kızları Amina ve eşinin annesi ve babası hayatlarını kaybetmişti.
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