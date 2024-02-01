https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-saglik-bakani-murasko-belgorod-saldirisinda-yaralanan-sputnik-muhabiri-hakkinda-konustu-1080269325.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Belgorod saldırısında yaralanan Sputnik muhabiri hakkında konuştu

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Belgorod saldırısında yaralanan Sputnik muhabiri hakkında konuştu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ukrayna ordusunun geçen Ekim ayında Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlediği İHA saldırısında ağır yaralanan Sputnik... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T13:48+0300

2024-02-01T13:48+0300

2024-02-01T13:48+0300

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün şunu söylemek gerekir ki, Akifi’nin hayatını tehdit eden hiçbir şey yok. Gerçekten de yaraları ağırdı. Bu yaralar belli aşamalarda hayatta kalacağı yönünde endişelere yol açtı. Lakin doktorlar 24 saat boyunca mücadele etti ve bugün görüyoruz ki, Akifi’nin hayatını hiçbir şey tehdit etmiyor. Fiziksel ve psikolojik olarak iyileşiyor” dedi.Muraşko, Akifi’nin bir dizi ameliyattan daha geçmesi gerektiğini söyledi.Rusya vatandaşı olan Akifi ve eşi Olesya, 12 Ekim gecesi, Belgorod’daki evlerine Ukrayna İHA’sının isabet etmesi sonucu yaralanmışlardı. Akifi’nin dört yaşındaki kızları Amina ve eşinin annesi ve babası hayatlarını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/ukrayna-sivilleri-vurdu-sputnik-muhabiri-ve-esi-yaralandi-4-yasindaki-kizlari-yasamini-yitirdi-1076282416.html

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sputnik, rusya, belgorod, rusya sağlık bakanlığı, terör saldırısı, gazeteci, savaş muhabiri, ukrayna, ukrayna ordusu