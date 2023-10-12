https://sputniknews.com.tr/20231012/ukrayna-sivilleri-vurdu-sputnik-muhabiri-ve-esi-yaralandi-4-yasindaki-kizlari-yasamini-yitirdi-1076282416.html
Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a düzenlediği İHA saldırısı, Sputnik Afganistan muhabiri Haybar Akifi ile eşinin yaralanmasına, çiftin 4... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T18:58+0300
2023-10-12T18:58+0300
2023-10-12T18:58+0300
ukrayna krizi
belgorod
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
gazeteci
muhabir
saldırı
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Ukrayna ordusunun özel konutları hedef aldığı İHA saldırısında 29 yaşındaki Sputnik Afganistan muhabiri Akifi ile eşi Olesya'nın yaralandığını, çiftin 4 yaşındaki kızları Amina'nın hayatını kaybettiğini doğruladı.'Akifi yoğun bakımda'Rusya Sağlık Bakanlığı Belgorod Bölge Müdürü Andrey İkonnikov, Akifi'nin durumunun son derece ağır olduğunu ve yoğun bakımda tutulduğunu, doktorların gazeteciyi hayatta tutmak için ellerinden geleni yaptığını bildirirken eşinin ise bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtti.Simonyan: Akifi, ailesini görmek için Belgorod'a gittiRossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Afganistan'ın Herat kentindeki depremle ilgili haberleri aktaran Akifi'nin ailesini görmek için Belgorod'a gittiğini söyledi.Simonyan, saldırı sonucunda Akifi'nin eşi Olesya'nın akrabalarının da hayatını kaybettiğini belirtti.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kırsalındaki özel konutların hedef alındığı saldırıdan sonra yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında Amina da dahil 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-topcu-saldirisinda-bir-kisi-oldu-1076205889.html
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belgorod, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, gazeteci, muhabir, saldırı, insansız hava aracı (iha), ukrayna
belgorod, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, gazeteci, muhabir, saldırı, insansız hava aracı (iha), ukrayna
Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
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Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a düzenlediği İHA saldırısı, Sputnik Afganistan muhabiri Haybar Akifi ile eşinin yaralanmasına, çiftin 4 yaşındaki kızları da dahil 3 kişinin ölümüne yol açtı.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Ukrayna ordusunun özel konutları hedef aldığı İHA saldırısında 29 yaşındaki Sputnik Afganistan muhabiri Akifi ile eşi Olesya'nın yaralandığını, çiftin 4 yaşındaki kızları Amina'nın hayatını kaybettiğini doğruladı.
'Akifi yoğun bakımda'
Rusya Sağlık Bakanlığı Belgorod Bölge Müdürü Andrey İkonnikov, Akifi'nin durumunun son derece ağır olduğunu ve yoğun bakımda tutulduğunu, doktorların gazeteciyi hayatta tutmak için ellerinden geleni yaptığını bildirirken eşinin ise bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtti.
Simonyan: Akifi, ailesini görmek için Belgorod'a gitti
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Afganistan'ın Herat kentindeki depremle ilgili haberleri aktaran Akifi'nin ailesini görmek için Belgorod'a gittiğini söyledi.
Simonyan, saldırı sonucunda Akifi'nin eşi Olesya'nın akrabalarının da hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kırsalındaki özel konutların hedef alındığı saldırıdan sonra yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında Amina da dahil 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.