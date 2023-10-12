https://sputniknews.com.tr/20231012/ukrayna-sivilleri-vurdu-sputnik-muhabiri-ve-esi-yaralandi-4-yasindaki-kizlari-yasamini-yitirdi-1076282416.html

Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi

Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi

Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a düzenlediği İHA saldırısı, Sputnik Afganistan muhabiri Haybar Akifi ile eşinin yaralanmasına, çiftin 4... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T18:58+0300

2023-10-12T18:58+0300

2023-10-12T18:58+0300

ukrayna krizi

belgorod

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

gazeteci

muhabir

saldırı

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076282203_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_9c9dd322e0e41ef477534a4af3b7d9ee.jpg

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Ukrayna ordusunun özel konutları hedef aldığı İHA saldırısında 29 yaşındaki Sputnik Afganistan muhabiri Akifi ile eşi Olesya'nın yaralandığını, çiftin 4 yaşındaki kızları Amina'nın hayatını kaybettiğini doğruladı.'Akifi yoğun bakımda'Rusya Sağlık Bakanlığı Belgorod Bölge Müdürü Andrey İkonnikov, Akifi'nin durumunun son derece ağır olduğunu ve yoğun bakımda tutulduğunu, doktorların gazeteciyi hayatta tutmak için ellerinden geleni yaptığını bildirirken eşinin ise bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtti.Simonyan: Akifi, ailesini görmek için Belgorod'a gittiRossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Afganistan'ın Herat kentindeki depremle ilgili haberleri aktaran Akifi'nin ailesini görmek için Belgorod'a gittiğini söyledi.Simonyan, saldırı sonucunda Akifi'nin eşi Olesya'nın akrabalarının da hayatını kaybettiğini belirtti.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kırsalındaki özel konutların hedef alındığı saldırıdan sonra yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında Amina da dahil 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-topcu-saldirisinda-bir-kisi-oldu-1076205889.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgorod, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, gazeteci, muhabir, saldırı, insansız hava aracı (iha), ukrayna