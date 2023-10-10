https://sputniknews.com.tr/20231010/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-topcu-saldirisinda-bir-kisi-oldu-1076205889.html

Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında bir kişi öldü

Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında bir kişi öldü

Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Krasnoyarjsk ilçesinin Popovka kasabasına bugün düzenlediği ikinci topçu... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Krasnoyarjsk ilçesinin Popovka kasabası bugün iki kez Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldı. Maalesef, ikinci saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Mermi, bahçeli eve isabet etti, yaşlı adam aldığı yaralardan hayatını kaybetti, eşi de ağır yaralandı” diye yazdı.Yaralı kadının Belgorod şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Acil müdahale ekiplerinin, saldırı sonuçlarını tespit etmek için bölgede tarama çalışmalarını başlattığı ifade edildi.Gladkov, daha sonraki Telegram paylaşımında, tüm müdahalelere rağmen kadının da hayatını kaybettiği duyurdu.Belgorod Valisi, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi.

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