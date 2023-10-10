https://sputniknews.com.tr/20231010/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-topcu-saldirisinda-bir-kisi-oldu-1076205889.html
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında bir kişi öldü
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında bir kişi öldü
Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Krasnoyarjsk ilçesinin Popovka kasabasına bugün düzenlediği ikinci topçu... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T22:13+0300
2023-10-10T22:13+0300
2023-10-10T22:13+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Krasnoyarjsk ilçesinin Popovka kasabası bugün iki kez Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldı. Maalesef, ikinci saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Mermi, bahçeli eve isabet etti, yaşlı adam aldığı yaralardan hayatını kaybetti, eşi de ağır yaralandı” diye yazdı.Yaralı kadının Belgorod şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Acil müdahale ekiplerinin, saldırı sonuçlarını tespit etmek için bölgede tarama çalışmalarını başlattığı ifade edildi.Gladkov, daha sonraki Telegram paylaşımında, tüm müdahalelere rağmen kadının da hayatını kaybettiği duyurdu.Belgorod Valisi, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi.
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belgorod, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, oleg gladkovskiy
belgorod, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, oleg gladkovskiy
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında bir kişi öldü
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Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Krasnoyarjsk ilçesinin Popovka kasabasına bugün düzenlediği ikinci topçu saldırısında yaşlı bir adamın hayatını kaybettiğini, eşinin de ağır yaralandığını belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Krasnoyarjsk ilçesinin Popovka kasabası bugün iki kez Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldı. Maalesef, ikinci saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Mermi, bahçeli eve isabet etti, yaşlı adam aldığı yaralardan hayatını kaybetti, eşi de ağır yaralandı” diye yazdı.
Yaralı kadının Belgorod şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Acil müdahale ekiplerinin, saldırı sonuçlarını tespit etmek için bölgede tarama çalışmalarını başlattığı ifade edildi.
Gladkov, daha sonraki Telegram paylaşımında, tüm müdahalelere rağmen kadının da hayatını kaybettiği duyurdu.
Belgorod Valisi, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi.