https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-disisleri-uluslararasi-adalet-divani-rusyayi-saldirgan-devlet-olarak-tanimayi-reddetti-1080248332.html

Rusya Dışişleri: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı reddetti

Rusya Dışişleri: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini ise ‘terörist örgütler’ olarak... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T00:40+0300

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lugansk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kiev'in izinden gitmediğini ve Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni (LHC) ise ‘terörist örgütler’ olarak tanımayı reddettiği belirtildi.Açıklamada, “Uluslararası Mahkeme, Kiev'in izinden gitmedi ve Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı temelde reddetti. Mahkeme ayrıca, Ukrayna'nın DHC ve LHC'nin ‘terörist örgütler’ olduğu yönündeki iddialarını da reddetti” denildi.Açıklamada ayrıca, “Kiev mahkeme kararıyla, Batı'da çalınan Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi ve Rusya'ya karşı uluslararası kısıtlamalar getirilmesi yönündeki taleplerini güçlendirmeyi umuyordu” ifadelerine yer verildi.Daha önce Mahkeme Başkanı Joan Donohue, Uluslararası Adalet Divanı'nın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında Ukrayna'nın Kırım'la ilgili Rusya'ya yönelik iddialarının çoğunu reddettiğini açıklamıştı.

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