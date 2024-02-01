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Rusya Dışişleri: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı reddetti
Rusya Dışişleri: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini ise ‘terörist örgütler’ olarak... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası adalet divanı
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lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk halk cumhuriyeti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kiev'in izinden gitmediğini ve Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni (LHC) ise ‘terörist örgütler’ olarak tanımayı reddettiği belirtildi.Açıklamada, “Uluslararası Mahkeme, Kiev'in izinden gitmedi ve Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı temelde reddetti. Mahkeme ayrıca, Ukrayna'nın DHC ve LHC'nin ‘terörist örgütler’ olduğu yönündeki iddialarını da reddetti” denildi.Açıklamada ayrıca, “Kiev mahkeme kararıyla, Batı'da çalınan Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi ve Rusya'ya karşı uluslararası kısıtlamalar getirilmesi yönündeki taleplerini güçlendirmeyi umuyordu” ifadelerine yer verildi.Daha önce Mahkeme Başkanı Joan Donohue, Uluslararası Adalet Divanı'nın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında Ukrayna'nın Kırım'la ilgili Rusya'ya yönelik iddialarının çoğunu reddettiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-ile-ensarullah-heyeti-moskovada-bir-araya-geldi-1080049391.html
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rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, rusya, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti
rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, rusya, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti

Rusya Dışişleri: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı reddetti

00:40 01.02.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini ise ‘terörist örgütler’ olarak tanımayı reddettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kiev'in izinden gitmediğini ve Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni (LHC) ise ‘terörist örgütler’ olarak tanımayı reddettiği belirtildi.
Açıklamada, “Uluslararası Mahkeme, Kiev'in izinden gitmedi ve Rusya'yı ‘saldırgan devlet’ olarak tanımayı temelde reddetti. Mahkeme ayrıca, Ukrayna'nın DHC ve LHC'nin ‘terörist örgütler’ olduğu yönündeki iddialarını da reddetti” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Kiev mahkeme kararıyla, Batı'da çalınan Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi ve Rusya'ya karşı uluslararası kısıtlamalar getirilmesi yönündeki taleplerini güçlendirmeyi umuyordu” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Mahkeme Başkanı Joan Donohue, Uluslararası Adalet Divanı'nın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında Ukrayna'nın Kırım'la ilgili Rusya'ya yönelik iddialarının çoğunu reddettiğini açıklamıştı.
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