https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-ile-ensarullah-heyeti-moskovada-bir-araya-geldi-1080049391.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Ensarullah heyeti Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Ensarullah heyeti Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen Ensarullah Hareketi’nden bir heyetin Moskova’da Rus dışişleri yetkilileriyle görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T23:26+0300

2024-01-25T23:26+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yemen Ensarullah Hareketi’nden bir heyetin bugün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile bir araya geldiği, tarafların ABD ve İngiltere'nin saldırılarını kınadıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Muhammed Abdelsalam başkanlığındaki Yemen Ensarullah Hareketi heyetini kabul etti. Görüşmede, Yemen'de yaklaşık dokuz yıldır devam eden askeri-siyasi krize kapsamlı bir çözüm bulunması konuları derinlemesine ele alındı” denilerek, BM himayesinde Yemenliler arası tam kapsamlı bir ulusal diyaloğun koşullarını hızla yaratmaya yönelik uluslararası çabaların arttırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.Kızıldeniz'de giderek tırmanan gerilimin de ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Filistin-İsrail çatışması bölgesinde gelişen trajik olayların yanı sıra, bununla bağlantılı olarak Kızıldeniz'de durumun giderek tırmanması konusu ele alındı. Bu bağlamda, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik gerçekleştirdiği ve bölgesel ölçekte istikrarsızlığa yol açabilecek saldırıları şiddetle kınandı” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-ile-hamas-heyeti-moskovada-bir-araya-geldi-1079825420.html

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