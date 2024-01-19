https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-ile-hamas-heyeti-moskovada-bir-araya-geldi-1079825420.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Hamas heyeti Moskova'da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Hamas heyeti Moskova'da bir araya geldi
Hamas Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki bir heyetin Moskova'da Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T16:41+0300
2024-01-19T16:41+0300
2024-01-19T16:41+0300
israil- filistin çatışması
mihail bogdanov
hamas
musa ebu merzuk
moskova
rusya
ateşkes
israil
israil-filistin
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Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki Hamas hareketinden bir heyetin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile istişarelerde bulunduğu ve tarafların Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi sona erdirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.Siyasi istişarelerde Filistin halkına yönelik saldırganlığın durdurulması amacıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının yolları ele alındığı belirtilirken Hamas'ın direniş birlikleri tarafından tutulan tutukluların dosyasına ilişkin tutumunun da netleştirildiği vurgulandı.Açıklamada 'Hamas heyetinin Rusya'nın diplomatik çabalarının yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına sağlanan resmi ve halk yardımlarını da takdirle karşıladığı' ifade edildi.Hamas tarafından yapılan açıklamada 'işgal makamlarının Filistinlilere yönelik suç teşkil eden eylemlerinin uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu' vurgulanarak Hareket temsilcilerinin 'Filistin halkının özgürlük ve evlerine geri dönme ve yasadışı işgale karşı mevcut tüm araçlarla direnme hakkını bir kez daha teyit ettikleri' belirtildi.Rus vatandaşlarının serbest bırakılması meselesiRusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Politbüro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile yaptığı görüşmede Filistinli gruplar tarafından esir alınan ve aralarında üç Rus vatandaşının da bulunduğu sivillerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Rusya tarafından, 7 Ekim 2023 saldırılarında yakalanan ve Filistinli gruplar tarafından alıkonulan, aralarında üç Rus vatandaşının da bulunduğu sivillerin süratle serbest bırakılması ihtiyacı vurgulandı" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/abdden-netanyahuya-filistin-devleti-olmadan-israilin-guvenlik-meselesini-cozmek-mumkun-degil-1079823929.html
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mihail bogdanov, hamas, musa ebu merzuk, moskova, rusya, ateşkes, israil, israil-filistin
mihail bogdanov, hamas, musa ebu merzuk, moskova, rusya, ateşkes, israil, israil-filistin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Hamas heyeti Moskova'da bir araya geldi
Hamas Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki bir heyetin Moskova'da Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.
Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki Hamas hareketinden bir heyetin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile istişarelerde bulunduğu ve tarafların Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi sona erdirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.
Siyasi istişarelerde Filistin halkına yönelik saldırganlığın durdurulması amacıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının yolları ele alındığı belirtilirken Hamas'ın direniş birlikleri tarafından tutulan tutukluların dosyasına ilişkin tutumunun da netleştirildiği vurgulandı.
Açıklamada 'Hamas heyetinin Rusya'nın diplomatik çabalarının yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına sağlanan resmi ve halk yardımlarını da takdirle karşıladığı' ifade edildi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada 'işgal makamlarının Filistinlilere yönelik suç teşkil eden eylemlerinin uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu' vurgulanarak Hareket temsilcilerinin 'Filistin halkının özgürlük ve evlerine geri dönme ve yasadışı işgale karşı mevcut tüm araçlarla direnme hakkını bir kez daha teyit ettikleri' belirtildi.
Rus vatandaşlarının serbest bırakılması meselesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Politbüro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile yaptığı görüşmede Filistinli gruplar tarafından esir alınan ve aralarında üç Rus vatandaşının da bulunduğu sivillerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Rusya tarafından, 7 Ekim 2023 saldırılarında yakalanan ve Filistinli gruplar tarafından alıkonulan, aralarında üç Rus vatandaşının da bulunduğu sivillerin süratle serbest bırakılması ihtiyacı vurgulandı" denildi.