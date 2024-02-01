https://sputniknews.com.tr/20240201/pentagon-ortadogudaki-cikarlarimizi-korumak-icin-her-seyi-yapacagiz-1080281310.html

Pentagon: Ortadoğu'daki çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağız

Pentagon: Ortadoğu'daki çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağız

ABD Savunma Bakanı Austin ABD'nin ordusuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T18:55+0300

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dünya

abd

pentagon

lloyd austin

ortadoğu

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abd üssü

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD'nin ordusuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini, kuvvetlerini ve Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.Ortadoğu'daki bir ABD askeri üssüne yapılan son saldırıyı yorumlayan Austin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Pazar günü Ürdün'ün kuzeydoğusundaki bir ABD üssünü hedef alınmıştı. ABD tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askeri personelinin öldüğünü bildirirken, Pentagon 40'tan fazla kişinin yaralandığını kaydetmişti. Amerikalı yetkililer Ürdün'ün Suriye sınırındaki askeri tesise yapılan baskının sorumluluğunu bölgedeki İran bağlantılı gruplara yüklemiş, Beyaz Saray da Ortadoğu'da ordusuna yönelik saldırıya karşılık verme sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/peskov-abd-ukraynayi-desteklemenin-faturasini-abye-yuklemeye-calisacak-1080275994.html

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