https://sputniknews.com.tr/20240201/pentagon-ortadogudaki-cikarlarimizi-korumak-icin-her-seyi-yapacagiz-1080281310.html
Pentagon: Ortadoğu'daki çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağız
Pentagon: Ortadoğu'daki çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağız
ABD Savunma Bakanı Austin ABD'nin ordusuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T18:55+0300
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2024-02-01T18:55+0300
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ortadoğu
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD'nin ordusuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini, kuvvetlerini ve Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.Ortadoğu'daki bir ABD askeri üssüne yapılan son saldırıyı yorumlayan Austin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Pazar günü Ürdün'ün kuzeydoğusundaki bir ABD üssünü hedef alınmıştı. ABD tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askeri personelinin öldüğünü bildirirken, Pentagon 40'tan fazla kişinin yaralandığını kaydetmişti. Amerikalı yetkililer Ürdün'ün Suriye sınırındaki askeri tesise yapılan baskının sorumluluğunu bölgedeki İran bağlantılı gruplara yüklemiş, Beyaz Saray da Ortadoğu'da ordusuna yönelik saldırıya karşılık verme sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/peskov-abd-ukraynayi-desteklemenin-faturasini-abye-yuklemeye-calisacak-1080275994.html
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abd, pentagon, lloyd austin, ortadoğu, suriye, ürdün, abd üssü
abd, pentagon, lloyd austin, ortadoğu, suriye, ürdün, abd üssü
Pentagon: Ortadoğu'daki çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağız
ABD Savunma Bakanı Austin ABD'nin ordusuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD'nin ordusuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini, kuvvetlerini ve Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.
Ortadoğu'daki bir ABD askeri üssüne yapılan son saldırıyı yorumlayan Austin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Hem Başkan Joe Biden hem de ben ABD'nin kuvvetlerimize yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini açıkça ifade ettik. Çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.
Pazar günü Ürdün'ün kuzeydoğusundaki bir ABD üssünü hedef alınmıştı. ABD tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askeri personelinin öldüğünü bildirirken, Pentagon 40'tan fazla kişinin yaralandığını kaydetmişti. Amerikalı yetkililer Ürdün'ün Suriye sınırındaki askeri tesise yapılan baskının sorumluluğunu bölgedeki İran bağlantılı gruplara yüklemiş, Beyaz Saray da Ortadoğu'da ordusuna yönelik saldırıya karşılık verme sözü vermişti.