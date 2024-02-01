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https://sputniknews.com.tr/20240201/novak-ortadogudaki-gerilim-petrol-piyasasini-ciddi-sekilde-etkiliyor-1080279302.html
Novak: Ortadoğu'daki gerilim petrol piyasasını ciddi şekilde etkiliyor
Novak: Ortadoğu'daki gerilim petrol piyasasını ciddi şekilde etkiliyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ortadoğu'daki gerilimin petrol piyasasını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T17:38+0300
2024-02-01T17:38+0300
dünya
rusya
aleksandr novak
ortadoğu
petrol
petrol piyasası
opec+
kızıldeniz
abd
brezilya
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OPEC+ İzleme Komitesi'nin toplantısı sonrası Rossiya 24 televizyonuna açıklama yapan Novak, "Elbette bugün piyasadaki durum, Ortadoğu'da olup bitenlerden büyük ölçüde etkileniyor. Birincisi mevcut gerilim, ikincisi Kızıldeniz'deki durum. Zira bugün ticari ilişkiler, nakliye ve lojistik zincirleri önemli ölçüde değişti. Bu da, navlun maliyetini ve tanker kıtlığını etkiliyor. Bu aynı zamanda pazarı da etkileyebilir" dedi.'Gerekirse ek kararlar alacağız'Bu nedenle OPEC+'ın piyasaya denge kazandırmayı amaçlayan ortak eylemlerinin düzeltilmesine yönelik ortak kararları her an alabilmek için mevcut durumun sürekli izlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Novak, "Ülkelerin OPEC+ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme sürecini dikkatli bir şekilde izlemeye devam etme konusunda mutabakata vardık. Ayrıca piyasadaki durumu da gözden geçirdik ve yakından izleme konusunda mutabakata vardık. Bugün durum istikrarlı, izlemeye devam edeceğiz ve gerekirse piyasayı istikrara kavuşturacak ek kararlar alacağız. Bu önlemler, petrol üretimi veya sevkiyatının hem artırılmasını hem de azaltılmasını öngörebilir" ifadelerini kullandı.Bakanların bu yılın ilk çeyreğine ilişkin kotaların ve gönüllü taahhütlerin uygulanmasına yönelik geçen yıl Kasım ayında varılan tüm anlaşmaları uygulamaya kararlı olduklarını belirten Novak, tarafların anlaşmayı uygulama düzeyinin kotalara kıyasla Kasım-Aralık 2023 için yüzde 100'ün üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.2024'te küresel arzdaki büyümenin neredeyse tamamı OPEC+ grubu dışı ülkelerden gelecekBu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artış kaydetmesi ve 103 milyon 500 bin varil ile yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.Bu artışta, ABD, Brezilya, Guyana ve Kanada'nın günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil ile katkı sağlaması bekleniyor. Bunun ise yarısından fazlasının ABD'den geleceği öngörülüyor.Küresel petrol arzındaki büyümenin neredeyse tamamının OPEC+ grubu dışındaki ülkelerden geleceği tahmin edilirken, OPEC+ grubu üretiminin ise genel olarak, ek gönüllü kesintilerin yılın ikinci çeyreğinde aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmasıyla geçen yıla göre sabit kalması bekleniyor.Devam eden yaptırımlara rağmen, ABD ve Brezilya'dan sonra üretimdeki üçüncü en büyük artışın İran'dan geleceği öngörülüyor. Mevcut durumda, en fazla üretim düşüşünün ise Rusya'da yaşanacağı tahmin ediliyor.Küresel petrol talebi büyüme hızı yavaşlayacakUluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 103 milyon varile ulaşacak.Talepte beklenen bu artış, geçen yıl kaydedilen günlük 2 milyon 300 bin varillik büyümenin belirgin bir şekilde yavaşladığına işaret ediyor. Söz konusu yavaşlama ise Kovid-19 salgını öncesindeki büyüme trendine geri dönüldüğünü gösteriyor.Öte yandan, genel talep görünümünün güçlü bir şekilde Çin merkezli olmaya devam ettiği, ülkenin bu yılki küresel petrol talebindeki artışın neredeyse yüzde 60'ını oluşturacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abden-dondurulan-rus-varliklarinin-karlarini-ukraynaya-gonderme-destek-1080278504.html
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rusya, aleksandr novak, ortadoğu, petrol, petrol piyasası, opec+, kızıldeniz, abd, brezilya, guyana, kanada
rusya, aleksandr novak, ortadoğu, petrol, petrol piyasası, opec+, kızıldeniz, abd, brezilya, guyana, kanada

Novak: Ortadoğu'daki gerilim petrol piyasasını ciddi şekilde etkiliyor

17:38 01.02.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ortadoğu'daki gerilimin petrol piyasasını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.
OPEC+ İzleme Komitesi'nin toplantısı sonrası Rossiya 24 televizyonuna açıklama yapan Novak, "Elbette bugün piyasadaki durum, Ortadoğu'da olup bitenlerden büyük ölçüde etkileniyor. Birincisi mevcut gerilim, ikincisi Kızıldeniz'deki durum. Zira bugün ticari ilişkiler, nakliye ve lojistik zincirleri önemli ölçüde değişti. Bu da, navlun maliyetini ve tanker kıtlığını etkiliyor. Bu aynı zamanda pazarı da etkileyebilir" dedi.

'Gerekirse ek kararlar alacağız'

Bu nedenle OPEC+'ın piyasaya denge kazandırmayı amaçlayan ortak eylemlerinin düzeltilmesine yönelik ortak kararları her an alabilmek için mevcut durumun sürekli izlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Novak, "Ülkelerin OPEC+ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme sürecini dikkatli bir şekilde izlemeye devam etme konusunda mutabakata vardık. Ayrıca piyasadaki durumu da gözden geçirdik ve yakından izleme konusunda mutabakata vardık. Bugün durum istikrarlı, izlemeye devam edeceğiz ve gerekirse piyasayı istikrara kavuşturacak ek kararlar alacağız. Bu önlemler, petrol üretimi veya sevkiyatının hem artırılmasını hem de azaltılmasını öngörebilir" ifadelerini kullandı.
Bakanların bu yılın ilk çeyreğine ilişkin kotaların ve gönüllü taahhütlerin uygulanmasına yönelik geçen yıl Kasım ayında varılan tüm anlaşmaları uygulamaya kararlı olduklarını belirten Novak, tarafların anlaşmayı uygulama düzeyinin kotalara kıyasla Kasım-Aralık 2023 için yüzde 100'ün üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

2024'te küresel arzdaki büyümenin neredeyse tamamı OPEC+ grubu dışı ülkelerden gelecek

Bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artış kaydetmesi ve 103 milyon 500 bin varil ile yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.
Bu artışta, ABD, Brezilya, Guyana ve Kanada'nın günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil ile katkı sağlaması bekleniyor. Bunun ise yarısından fazlasının ABD'den geleceği öngörülüyor.
Küresel petrol arzındaki büyümenin neredeyse tamamının OPEC+ grubu dışındaki ülkelerden geleceği tahmin edilirken, OPEC+ grubu üretiminin ise genel olarak, ek gönüllü kesintilerin yılın ikinci çeyreğinde aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmasıyla geçen yıla göre sabit kalması bekleniyor.
Devam eden yaptırımlara rağmen, ABD ve Brezilya'dan sonra üretimdeki üçüncü en büyük artışın İran'dan geleceği öngörülüyor. Mevcut durumda, en fazla üretim düşüşünün ise Rusya'da yaşanacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebi büyüme hızı yavaşlayacak

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 103 milyon varile ulaşacak.
Talepte beklenen bu artış, geçen yıl kaydedilen günlük 2 milyon 300 bin varillik büyümenin belirgin bir şekilde yavaşladığına işaret ediyor. Söz konusu yavaşlama ise Kovid-19 salgını öncesindeki büyüme trendine geri dönüldüğünü gösteriyor.
Öte yandan, genel talep görünümünün güçlü bir şekilde Çin merkezli olmaya devam ettiği, ülkenin bu yılki küresel petrol talebindeki artışın neredeyse yüzde 60'ını oluşturacağı tahmin ediliyor.
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