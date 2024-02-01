https://sputniknews.com.tr/20240201/mhpde-3-ilce-baskanligi-kapatildi-1080287408.html

MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı

MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı

MHP Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T23:39+0300

2024-02-01T23:39+0300

2024-02-01T23:39+0300

türkiye

adana

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/mhp-55-belediye-baskani-adayini-daha-acikladi-1079998817.html

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adana, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)