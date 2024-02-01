https://sputniknews.com.tr/20240201/macron-ukraynadan-ithalata-yeniden-gumruk-vergisi-uygulanabilir-1080286478.html
Macron: Ukrayna'dan ithalata yeniden gümrük vergisi uygulanabilir
Macron: Ukrayna'dan ithalata yeniden gümrük vergisi uygulanabilir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'dan yapılan ithalatın piyasaları istikrarsızlaştırması halinde AB’nin gümrük vergisi uygulamasını yeniden... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T22:55+0300
2024-02-01T22:55+0300
2024-02-01T22:55+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
avrupa birliği
vergi
çiftçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080286321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4561311430fc439da3f79dc017c8ed0.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’dan yapılan ithalatın pazarı istikrarsızlaştırması durumunda AB’nin gümrük vergisi uygulamasını yeniden uygulamaya koyabileceğini söyledi.Macron, ülkede protesto gösterileri yapan çiftçilerin ‘herkes için aynı kurallar’ uygulanmasını talep ettiğini, bu nedenle ülke yetkililerinin Ukrayna’dan yapılan gıda ürünleri tedarikini incelemeye karar verdiğini vurguladı.Macron, “Suistimali ve piyasa istikrarsızlığını önlemek için daha katı kurallar uygulamaya karar verdik; böylece Ukrayna'dan gelen tahılların Avrupa pazarında fiyatları istikrarsızlaştırması ve haksız rekabet yaratması durumunda müdahaleye izin verecek gelişmiş bir koruma mekanizması devreye girmiş olacak. Tavuk ve şeker ile ilgili olarak da, 2022 ve 2023 ithalat hacimlerinin geçmişine dayalı koruma mekanizmaları üzerinde anlaştık. Bu hacimlerin aşılması, gümrük vergilerinin uygulanmasına olanak sağlayacak” dedi.Macron ayrıca, Fransa'nın mevcut çatışma bağlamında Kiev makamlarına yardım etmeye hazır olduğunu, ancak birkaç milyarder ve büyük üreticiye kar getiren haksız rekabet durumunda bunu durduracağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/basbakan-scholzdan-dexit-aciklamasi-almanyanin-basina-gelebilecek-en-buyuk-yikim-olur-1080239002.html
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080286321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92c424f758e54a36ef8fe3c1f5164789.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa birliği, avrupa birliği, vergi, çiftçi
emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa birliği, avrupa birliği, vergi, çiftçi
Macron: Ukrayna'dan ithalata yeniden gümrük vergisi uygulanabilir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'dan yapılan ithalatın piyasaları istikrarsızlaştırması halinde AB’nin gümrük vergisi uygulamasını yeniden başlatabileceğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’dan yapılan ithalatın pazarı istikrarsızlaştırması durumunda AB’nin gümrük vergisi uygulamasını yeniden uygulamaya koyabileceğini söyledi.
Macron, ülkede protesto gösterileri yapan çiftçilerin ‘herkes için aynı kurallar’ uygulanmasını talep ettiğini, bu nedenle ülke yetkililerinin Ukrayna’dan yapılan gıda ürünleri tedarikini incelemeye karar verdiğini vurguladı.
Macron, “Suistimali ve piyasa istikrarsızlığını önlemek için daha katı kurallar uygulamaya karar verdik; böylece Ukrayna'dan gelen tahılların Avrupa pazarında fiyatları istikrarsızlaştırması ve haksız rekabet yaratması durumunda müdahaleye izin verecek gelişmiş bir koruma mekanizması devreye girmiş olacak. Tavuk ve şeker ile ilgili olarak da, 2022 ve 2023 ithalat hacimlerinin geçmişine dayalı koruma mekanizmaları üzerinde anlaştık. Bu hacimlerin aşılması, gümrük vergilerinin uygulanmasına olanak sağlayacak” dedi.
Macron ayrıca, Fransa'nın mevcut çatışma bağlamında Kiev makamlarına yardım etmeye hazır olduğunu, ancak birkaç milyarder ve büyük üreticiye kar getiren haksız rekabet durumunda bunu durduracağını kaydetti.