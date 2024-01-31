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Başbakan Scholz'dan 'Dexit' açıklaması: 'Almanya'nın başına gelebilecek en büyük yıkım olur'
Başbakan Scholz'dan 'Dexit' açıklaması: 'Almanya'nın başına gelebilecek en büyük yıkım olur'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in iktidara gelmeleri halinde... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T18:06+0300
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Scholz, Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, aralarında AfD politikacılarının da bulunduğu bir toplantıda, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde konuşulmasına tepki gösterdi.Başbakan Scholz, "Ülkedeki villalarda, nüfusun bir kısmının bu ülkeden nasıl çıkarılabileceğinin konuşulduğu konferanslar düzenlendiğinde sessiz kalamayız. Bu Alman tarihinin en karanlık dönemlerini hatırlatıyor" dedi.Söz konusu planlara karşı duran çok sayıda vatandaşın sokaklara çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Scholz, yıllardır Almanya'da yaşayan ve çocuklarını burada yetiştirenlerin ülkenin terk edilmesi söyleminden endişelendiklerini aktardı.Scholz, "Bu nedenle burada hepimizin çok net bir taahhütte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu vatandaşların yanında duruyoruz, onların korkmalarına gerek yok. Demokrasi bizi korur" dedi.AfD temsilcilerinin Almanya'nın AB'den ayrılmasını ifade eden 'Dexit' kelimesini kullandığına dikkati çeken Scholz, "Bu, Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük refah yıkımı olur" değerlendirmesinde bulundu.Scholz, Almanya'nın AB'den en fazla faydalanan ülke olduğunu kaydetti.'Macron ile birlikte hareket edeceğiz'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dünyadaki gelişmelerle ilgili birlikte hareket edeceklerini aktaran Scholz, "Eğer dünyadaki gelişmeler, örneğin ABD'deki seçimlerin olası sonuçları nedeniyle daha da zor bir hale gelirse AB'nin daha da güçlü hale gelmesi gerekir. Bunun gerçekten mümkün olabilmesi için Fransa ve Almanya bu görevi üstlenmeli. AB'nin en büyük ulusal çıkarımız olduğunu elbette her zaman gözümüzün önünde bulundurmamız lazım" ifadesini kullandı.'Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz'Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini aktardı.Scholz, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Liderler Zirvesi öncesinde diğer Avrupalı ülkelere Ukrayna'ya daha fazla destek vermeleri çağrısında bulunarak "Bu sadece Almanya'ya bağlı olmamalı" ifadesini kullandı.Ukrayna'nın desteklenmesine daha fazla ülkenin katılmasını istediğini de vurgulayan Scholz, "Çoğunu biz yapmak zorunda kalırsak bu Ukrayna için yeterli olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html
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Başbakan Scholz'dan 'Dexit' açıklaması: 'Almanya'nın başına gelebilecek en büyük yıkım olur'

18:06 31.01.2024 (güncellendi: 18:10 31.01.2024)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlman hükümeti Olaf Scholz
Alman hükümeti Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması (Dexit) için referandum yapacakları sözlerini eleştirerek Dexit'in Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük refah yıkımı olacağını söyledi.
Scholz, Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, aralarında AfD politikacılarının da bulunduğu bir toplantıda, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde konuşulmasına tepki gösterdi.
Başbakan Scholz, "Ülkedeki villalarda, nüfusun bir kısmının bu ülkeden nasıl çıkarılabileceğinin konuşulduğu konferanslar düzenlendiğinde sessiz kalamayız. Bu Alman tarihinin en karanlık dönemlerini hatırlatıyor" dedi.
Söz konusu planlara karşı duran çok sayıda vatandaşın sokaklara çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Scholz, yıllardır Almanya'da yaşayan ve çocuklarını burada yetiştirenlerin ülkenin terk edilmesi söyleminden endişelendiklerini aktardı.
Scholz, "Bu nedenle burada hepimizin çok net bir taahhütte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu vatandaşların yanında duruyoruz, onların korkmalarına gerek yok. Demokrasi bizi korur" dedi.
AfD temsilcilerinin Almanya'nın AB'den ayrılmasını ifade eden 'Dexit' kelimesini kullandığına dikkati çeken Scholz, "Bu, Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük refah yıkımı olur" değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, Almanya'nın AB'den en fazla faydalanan ülke olduğunu kaydetti.

'Macron ile birlikte hareket edeceğiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dünyadaki gelişmelerle ilgili birlikte hareket edeceklerini aktaran Scholz, "Eğer dünyadaki gelişmeler, örneğin ABD'deki seçimlerin olası sonuçları nedeniyle daha da zor bir hale gelirse AB'nin daha da güçlü hale gelmesi gerekir. Bunun gerçekten mümkün olabilmesi için Fransa ve Almanya bu görevi üstlenmeli. AB'nin en büyük ulusal çıkarımız olduğunu elbette her zaman gözümüzün önünde bulundurmamız lazım" ifadesini kullandı.

'Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz'

Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini aktardı.
Scholz, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Liderler Zirvesi öncesinde diğer Avrupalı ülkelere Ukrayna'ya daha fazla destek vermeleri çağrısında bulunarak "Bu sadece Almanya'ya bağlı olmamalı" ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın desteklenmesine daha fazla ülkenin katılmasını istediğini de vurgulayan Scholz, "Çoğunu biz yapmak zorunda kalırsak bu Ukrayna için yeterli olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
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Savunma Bakanı Pistorius: Almanya kendini savunmaya hazır değil
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