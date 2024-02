https://sputniknews.com.tr/20240201/kurtulmus-tbmm-ne-anayasa-mahkemesini-ne-de-yargitayi-denetleyen-bir-kurum-degildir-1080285747.html

Kurtulmuş: TBMM ne Anayasa Mahkemesi'ni ne de Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir

Kurtulmuş: TBMM ne Anayasa Mahkemesi'ni ne de Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Bu süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T22:52+0300

2024-02-01T22:52+0300

2024-02-01T22:52+0300

numan kurtulmuş

türkiye

tbmm

can atalay

yargıtay

anayasa mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080285911_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40cca7f69ecf02588ab883ee0e7b753d.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yılın Basın Fotoğrafları 2024 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.'Yurtdışında bulunmanın Meclis'teki oturumla ilişkilendirilmesi haksız'"Geçtiğimiz 3 gün yurt dışında bir seyahatteydim. Bu süre içerisinde TBMM'de Can Atalay ile ilgili karar okundu ve bununla ilgili pek çok tartışma yapıldı. 3 günlük Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimin TBMM'deki bu oturumla ilgili ya da mahkeme kararının okunmasıyla ilgili uzaktan, yakından bir ilişkisi yoktur" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:'TBMM, ne Anayasa Mahkemesini ne Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir'TBMM Başkanı'nın hangi oturumlara başkanlık yapacağının teamüller gereği belli olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis Başkanı'nın, 1 Ekim'deki Meclis açılışlarında, bütçe görüşmelerinin ilk ve son oturumlarına başkanlık ettiğini, bunların dışında Meclis'in çalışmalarının nöbetçi olan başkanvekillerinin başkanlığında yapıldığını hatırlattı. Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:Anayasa 84'üncü maddesi çerçevesinde mahkemenin kararının Meclis'e geldiğini ve kararın Meclis'te okutulduğunu belirten Kurtulmuş, "Niye kararı daha önce okutmadınız, şimdi okutuyorsunuz?" denildiğini aktardı.'Gerektiğinde anayasal ve yasal düzenlemeleri yapmak TBMM'nin boynunun borcudur'"Meclis Başkanlık Divanının bu kararı okutmayıp, bir şekilde kararın okutulmasının buraya kadar bekletilmesinin iki nedeni vardı" diyen Kurtulmuş, "Bunlardan birisi, Can Atalay'ın hukuki süreçleri tamamlaması, ikincisi ise olası bir şekilde iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıkların giderilebileceği bir zeminin oluşmasıydı. Ama sonuçta mahkeme kararı, bir şekilde süreç bittiği için bu karar, Meclis'te okutulmuştur" şeklinde konuştu.Yaşanan tartışmaların başka bir konuya odaklanılmasını gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-genel-kurulunda-can-atalay-karari-okunurken-gerginlik-yasandi--1080202347.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, tbmm, can atalay, yargıtay, anayasa mahkemesi