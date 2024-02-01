https://sputniknews.com.tr/20240201/kredi-kartinda-yeni-donem-kapatilmamasi-icin-tek-bir-sart-var-1080252501.html
Kredi kartında yeni dönem: 'Kapatılmaması için tek bir şart var'
Kredi kartında yeni dönem: 'Kapatılmaması için tek bir şart var'
Bankalardan müşterilerine 'kartınız kapatılabilir' mesajı gönderilirken; söz konusu alımlarla ilgili 'tek bir şart'ın sunulabileceği belirtildi. Vadesi... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T07:35+0300
2024-02-01T07:35+0300
2024-02-01T07:35+0300
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Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi.Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Hazırlanan yeni düzenmeyle kredi kartlarında taksit sayıları hem de kredi limitlerinde ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Altın, döviz ve kripto alanların ise makul gerekçeleri yoksa ciddi yaptırımlar gündemde.Bankalar mesaj attıBu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısına yer verdi. Bazı bankalar ise SMS yoluyla kart kullanan müşterilerini bilgilendirdi.Uzman uyardıYeni uygulamayla birlikte lüks araç alımı gibi yatırım amaçlı harcamaların yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Mali Müşavir Emin Yılmaz, "Faiz oranlarına düzenleme yapılabilir, taksit sınırlaması gelebilir, ikinci el otomobili alımı gibi konularda bir düzenleme getirilebilir" dedi ve ekledi:'Kredi kartınızın banka tarafından kapatılması mümkün'Kart kapatma ya da herhangi bir yaptırımdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların sadece 'makul bir gerekçe' sunması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Özellikle kredi kartında vatandaşlar döviz, altın, kripto varlık alımı yapıyorlar. Eğer makul bir gerekçeniz yoksa burada kredi kartınızın banka tarafından kapatılması mümkün olabilir" dedi.Kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttıSon bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı. 19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar Tl'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kredi-kartina-duzenleme-yolda-ekonomistlerden-olasi-senaryolar-ile-pes-pese-uyari-1080017270.html
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi
Kredi kartında yeni dönem: 'Kapatılmaması için tek bir şart var'
Bankalardan müşterilerine 'kartınız kapatılabilir' mesajı gönderilirken; söz konusu alımlarla ilgili 'tek bir şart'ın sunulabileceği belirtildi. Vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, “makul gerekçesi olmayan transferler” de kartların kullanıma kapatılmasına yol açabilir.
Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi.
Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Hazırlanan yeni düzenmeyle kredi kartlarında taksit sayıları hem de kredi limitlerinde ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Altın, döviz ve kripto alanların ise makul gerekçeleri yoksa ciddi yaptırımlar gündemde.
Bu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısına yer verdi. Bazı bankalar ise SMS yoluyla kart kullanan müşterilerini bilgilendirdi.
Yeni uygulamayla birlikte lüks araç alımı gibi yatırım amaçlı harcamaların yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Mali Müşavir Emin Yılmaz, "Faiz oranlarına düzenleme yapılabilir, taksit sınırlaması gelebilir, ikinci el otomobili alımı gibi konularda bir düzenleme getirilebilir" dedi ve ekledi:
"Kredi kartını yatırım amaçlı kullandığınız takdirde olay farklı bir boyuta gidiyor. Bununla ilgili buradaki sınırın iyi çekilmesi lazım."
'Kredi kartınızın banka tarafından kapatılması mümkün'
Kart kapatma ya da herhangi bir yaptırımdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların sadece 'makul bir gerekçe' sunması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Özellikle kredi kartında vatandaşlar döviz, altın, kripto varlık alımı yapıyorlar. Eğer makul bir gerekçeniz yoksa burada kredi kartınızın banka tarafından kapatılması mümkün olabilir" dedi.
Kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı
Son bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı. 19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar Tl'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.