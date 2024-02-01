https://sputniknews.com.tr/20240201/izmirde-kemeralti-carsisi-tahliye-ediliyor-yangin-cikti-1080259655.html
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor: Yangın çıktı
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor: Yangın çıktı
İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:57+0300
2024-02-01T10:57+0300
2024-02-01T11:39+0300
türkiye
izmir
yangın
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kemeraltı
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Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/kredi-kartinda-yeni-donem-kapatilmamasi-icin-tek-bir-sart-var-1080252501.html
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kemeraltı çarşısı, kemeraltı yangın, izmir yangın, son dakika
kemeraltı çarşısı, kemeraltı yangın, izmir yangın, son dakika
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor: Yangın çıktı
10:57 01.02.2024 (güncellendi: 11:39 01.02.2024)
İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.