https://sputniknews.com.tr/20240201/izmirde-kemeralti-carsisi-tahliye-ediliyor-yangin-cikti-1080259655.html

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor: Yangın çıktı

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor: Yangın çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:57+0300

2024-02-01T10:57+0300

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türkiye

izmir

yangın

tahliye

kemeraltı

son dakika

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Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/kredi-kartinda-yeni-donem-kapatilmamasi-icin-tek-bir-sart-var-1080252501.html

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