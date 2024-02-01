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İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama
İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kızıldeniz’deki Avrupa Birliği (AB) deniz misyonunu görüştüklerini, misyona ya İtalya’nın ya da... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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Tajani, İtalyan devlet televizyonu Rai’de katıldığı bir programda uluslararası gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.Tajani, Kızıldeniz'deki ticari gemileri Yemen’deki Husilerin saldırılarından korumaya yönelik oluşturulması gündeme gelen AB deniz misyonunu görüşmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Kızıldeniz'deki AB misyonunun komutasıyla İtalya, Fransa ve Yunanistan’ın ilgilendiğini ve bu ülkelerin teklif yaptığını söylemişti.
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italya, kızıldeniz, kızıldeniz, avrupa birliği, avrupa birliği, antonio tajani

İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama

02:40 01.02.2024 (güncellendi: 02:43 01.02.2024)
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kızıldeniz’deki Avrupa Birliği (AB) deniz misyonunu görüştüklerini, misyona ya İtalya’nın ya da Fransa’nın komuta edeceğini söyledi.
Tajani, İtalyan devlet televizyonu Rai’de katıldığı bir programda uluslararası gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
Tajani, Kızıldeniz'deki ticari gemileri Yemen’deki Husilerin saldırılarından korumaya yönelik oluşturulması gündeme gelen AB deniz misyonunu görüşmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bunun komutası ya İtalya'da ya da Fransa'da olacak. (Savunma Bakanı Guido) Crosetto ile beraber çalışıyoruz, ancak ticari gemi trafiğinin korunması önemli. Atalanta misyonuna ek olarak yeni angajman kurallarına sahip bir tane daha olacak. Dolayısıyla İtalyan gemilerine ya da başka ülkelerin ticari gemilerine saldıran insansız hava araçlarını veya füzelerini vurabilme yeteneğine sahip olacak. Bu, deniz ticaret trafiğini temin etmeye yönelik askeri bir savunma misyonu."
Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Kızıldeniz'deki AB misyonunun komutasıyla İtalya, Fransa ve Yunanistan’ın ilgilendiğini ve bu ülkelerin teklif yaptığını söylemişti.
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