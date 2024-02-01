İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama

"Bunun komutası ya İtalya'da ya da Fransa'da olacak. (Savunma Bakanı Guido) Crosetto ile beraber çalışıyoruz, ancak ticari gemi trafiğinin korunması önemli. Atalanta misyonuna ek olarak yeni angajman kurallarına sahip bir tane daha olacak. Dolayısıyla İtalyan gemilerine ya da başka ülkelerin ticari gemilerine saldıran insansız hava araçlarını veya füzelerini vurabilme yeteneğine sahip olacak. Bu, deniz ticaret trafiğini temin etmeye yönelik askeri bir savunma misyonu."