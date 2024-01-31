Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-abdnin-kizildenizdeki-eylemleri-suriyenin-yasadisi-bombalandigi-zamanlari-animsatiyor-1080245792.html
Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor
Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz'deki eylemlerinin Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'nin... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T22:52+0300
2024-01-31T22:52+0300
dünya
rusya
suriye
vasiliy nebenzya
abd
abd
ingiltere
nato
yugoslavya
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz’deki eylemlerinin NATO'nun Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'yi yasadışı olarak bombaladığı ‘en kötü zamanları’ anımsattığını söyledi.Rus diplomat, “Güvenlik Konseyi üzerinden meslektaşlarımızın (ABD ve İngiltere) Kızıldeniz’deki saldırgan eylemleri, NATO'nun Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'yi barbarca ve yasadışı olarak bombaladığı en kötü zamanları anımsatıyor” diye konuştu.Rusya’nın Yemen’e yönelik saldırıyı ‘kesin olarak kınadığını’ vurgulayan Nebenzya, “Washington ve Londra'nın yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri uluslararası barışa ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmakta, uluslararası hukukun üstünlüğüne ve BM'nin merkezi rolüne dayalı dünya düzenini baltalamaktadır” ifadelerini kullandı.‘Hamas'ın İsrail'e saldırısı Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkarmamalı’Hamas’ın İsrail'e yönelik saldırısının kınanmayı hak ettiğini, ancak milyonlarca Filistinlinin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkaramayacağını vurgulayan Nebenzya, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240131/husiler-kizildenizde-abd-savas-gemisini-vurdu-1080220849.html
rusya
suriye
abd
ingiltere
yugoslavya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58fbbb3808aaef04c37385cd29b38936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, vasiliy nebenzya, abd, abd, ingiltere, nato, yugoslavya, afganistan
rusya, suriye, vasiliy nebenzya, abd, abd, ingiltere, nato, yugoslavya, afganistan

Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor

22:52 31.01.2024
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz'deki eylemlerinin Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsattığını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz’deki eylemlerinin NATO'nun Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'yi yasadışı olarak bombaladığı ‘en kötü zamanları’ anımsattığını söyledi.
Rus diplomat, “Güvenlik Konseyi üzerinden meslektaşlarımızın (ABD ve İngiltere) Kızıldeniz’deki saldırgan eylemleri, NATO'nun Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'yi barbarca ve yasadışı olarak bombaladığı en kötü zamanları anımsatıyor” diye konuştu.
Rusya’nın Yemen’e yönelik saldırıyı ‘kesin olarak kınadığını’ vurgulayan Nebenzya, “Washington ve Londra'nın yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri uluslararası barışa ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmakta, uluslararası hukukun üstünlüğüne ve BM'nin merkezi rolüne dayalı dünya düzenini baltalamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Hamas'ın İsrail'e saldırısı Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkarmamalı’

Hamas’ın İsrail'e yönelik saldırısının kınanmayı hak ettiğini, ancak milyonlarca Filistinlinin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkaramayacağını vurgulayan Nebenzya, şöyle konuştu:
“7 Ekim'de İsrailli sivillerin ölümüne yol açan İsrail'e yönelik saldırının her türlü kınanmayı hak ettiğini, ancak bunun milyonlarca Filistinlinin toplu olarak cezalandırılması ve tüm Ortadoğu bölgesini istikrarsızlaştırma riski taşıyan eylemler için gerekçe olamayacağını ve olmaması gerektiğini defalarca kamuoyuna açıkladık.”
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
DÜNYA
Husiler, Kızıldeniz'de ABD savaş gemisini vurdu
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала