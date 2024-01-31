https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-abdnin-kizildenizdeki-eylemleri-suriyenin-yasadisi-bombalandigi-zamanlari-animsatiyor-1080245792.html
Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor
Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz'deki eylemlerinin Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'nin... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T22:52+0300
2024-01-31T22:52+0300
2024-01-31T22:52+0300
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz’deki eylemlerinin NATO'nun Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'yi yasadışı olarak bombaladığı ‘en kötü zamanları’ anımsattığını söyledi.Rus diplomat, “Güvenlik Konseyi üzerinden meslektaşlarımızın (ABD ve İngiltere) Kızıldeniz’deki saldırgan eylemleri, NATO'nun Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'yi barbarca ve yasadışı olarak bombaladığı en kötü zamanları anımsatıyor” diye konuştu.Rusya’nın Yemen’e yönelik saldırıyı ‘kesin olarak kınadığını’ vurgulayan Nebenzya, “Washington ve Londra'nın yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri uluslararası barışa ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmakta, uluslararası hukukun üstünlüğüne ve BM'nin merkezi rolüne dayalı dünya düzenini baltalamaktadır” ifadelerini kullandı.‘Hamas'ın İsrail'e saldırısı Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkarmamalı’Hamas’ın İsrail'e yönelik saldırısının kınanmayı hak ettiğini, ancak milyonlarca Filistinlinin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkaramayacağını vurgulayan Nebenzya, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240131/husiler-kizildenizde-abd-savas-gemisini-vurdu-1080220849.html
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rusya, suriye, vasiliy nebenzya, abd, abd, ingiltere, nato, yugoslavya, afganistan
rusya, suriye, vasiliy nebenzya, abd, abd, ingiltere, nato, yugoslavya, afganistan
Rusya: ABD'nin Kızıldeniz'deki eylemleri Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsatıyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz'deki eylemlerinin Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'nin yasadışı bombalandığı zamanları anımsattığını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz’deki eylemlerinin NATO'nun Yugoslavya, Afganistan ve Suriye'yi yasadışı olarak bombaladığı ‘en kötü zamanları’ anımsattığını söyledi.
Rus diplomat, “Güvenlik Konseyi üzerinden meslektaşlarımızın (ABD ve İngiltere) Kızıldeniz’deki saldırgan eylemleri, NATO'nun Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'yi barbarca ve yasadışı olarak bombaladığı en kötü zamanları anımsatıyor” diye konuştu.
Rusya’nın Yemen’e yönelik saldırıyı ‘kesin olarak kınadığını’ vurgulayan Nebenzya, “Washington ve Londra'nın yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri uluslararası barışa ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmakta, uluslararası hukukun üstünlüğüne ve BM'nin merkezi rolüne dayalı dünya düzenini baltalamaktadır” ifadelerini kullandı.
‘Hamas'ın İsrail'e saldırısı Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkarmamalı’
Hamas’ın İsrail'e yönelik saldırısının kınanmayı hak ettiğini, ancak milyonlarca Filistinlinin toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkaramayacağını vurgulayan Nebenzya, şöyle konuştu:
“7 Ekim'de İsrailli sivillerin ölümüne yol açan İsrail'e yönelik saldırının her türlü kınanmayı hak ettiğini, ancak bunun milyonlarca Filistinlinin toplu olarak cezalandırılması ve tüm Ortadoğu bölgesini istikrarsızlaştırma riski taşıyan eylemler için gerekçe olamayacağını ve olmaması gerektiğini defalarca kamuoyuna açıkladık.”