https://sputniknews.com.tr/20240201/irakli-siilerden-abdye-tehdit-ortadogudaki-tum-uslerinize-ulasabiliriz-1080257102.html
Iraklı Şiilerden ABD’ye tehdit: Ortadoğu’daki tüm üslerinize ulaşabiliriz
Iraklı Şiilerden ABD’ye tehdit: Ortadoğu’daki tüm üslerinize ulaşabiliriz
Irak’ta İran destekli Haşdi Şabi milislerinin bir parçası olan Kataib Hizbullah örgütü, ABD’nin Ürdün’deki Kule 22 Üssü’nde ölen 3 askerinin intikamını almaya... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:04+0300
2024-02-01T10:04+0300
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Kataib Hizbullah örgütünün temsilcisi, Newsweek dergisine yaptığı açıklamasında, “Her an ve her yerde karşılık vermeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Elimizde henüz ilan edilmeyen uzun menzilli silah var. Ortadoğu’daki her Amerikan üssünü vurma yeteneğine sahibiz” ifadesini kullandı.Örgüt temsilcisi, “deli” olarak nitelendirdiği ABD Başkanı Joe Biden’in gerilimi tırmandıracak adımlar atmasına hazır olduklarını, ama potansiyel karşılığın henüz belirlenmediğini söyledi.Daha önce Beyaz Saray, Ürdün’deki üsse yapılan ve üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya karşılık verme vaadinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, verilecek karşılığın “çok seviyeli, kademeli ve zamana yayılmış” olabileceğini dile getirmişti.ABD dün, Ürdün’deki saldırının arkasında aralarında Kataib Hizbullah’ın da olduğu “Irak İslam Direnişi” adlı ‘şemsiye’ örgütün durduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.ABD'nin 3 askerin ölümüne ‘haftalar’ sürecek bir “kampanya” ile misillemeye hazırlandığı iddiasıABD’nin, 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki insansız hava aracı (İHA) saldırısına haftalar sürecek bir “kampanya” şeklinde karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.NBC News’e konuşan yetkililer, ABD’li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak "haftalarca" sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.Üzerinde çalışılan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırıları hem de siber operasyonları kapsayacağı ifade edildi.ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" ifadesini kullanmıştı.İranlı yetkililer, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı" diyerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-ussune-yapilan-saldirida-ilk-kez-resmi-adres-gosterdi-1080245721.html
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abd, ortadoğu, irak, iran, ürdün, suriye, yemen, kızıldeniz, şii milisler, hizbullah
abd, ortadoğu, irak, iran, ürdün, suriye, yemen, kızıldeniz, şii milisler, hizbullah
Iraklı Şiilerden ABD’ye tehdit: Ortadoğu’daki tüm üslerinize ulaşabiliriz
Irak’ta İran destekli Haşdi Şabi milislerinin bir parçası olan Kataib Hizbullah örgütü, ABD’nin Ürdün’deki Kule 22 Üssü’nde ölen 3 askerinin intikamını almaya çalışması durumunda, ‘her an ve her yerde uzun menzilli gizli silahlarını kullanmaya hazır olduklarını duyurdu.
Kataib Hizbullah örgütünün temsilcisi, Newsweek dergisine yaptığı açıklamasında, “Her an ve her yerde karşılık vermeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Elimizde henüz ilan edilmeyen uzun menzilli silah var. Ortadoğu’daki her Amerikan üssünü vurma yeteneğine sahibiz” ifadesini kullandı.
Örgüt temsilcisi, “deli” olarak nitelendirdiği ABD Başkanı Joe Biden’in gerilimi tırmandıracak adımlar atmasına hazır olduklarını, ama potansiyel karşılığın henüz belirlenmediğini söyledi.
Daha önce Beyaz Saray, Ürdün’deki üsse yapılan ve üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya karşılık verme vaadinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, verilecek karşılığın “çok seviyeli, kademeli ve zamana yayılmış” olabileceğini dile getirmişti.
ABD dün, Ürdün’deki saldırının arkasında aralarında Kataib Hizbullah’ın da olduğu “Irak İslam Direnişi” adlı ‘şemsiye’ örgütün durduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.
ABD'nin 3 askerin ölümüne ‘haftalar’ sürecek bir “kampanya” ile misillemeye hazırlandığı iddiası
ABD’nin, 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki insansız hava aracı (İHA) saldırısına haftalar sürecek bir “kampanya” şeklinde karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.
NBC News’e konuşan yetkililer, ABD’li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.
İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak "haftalarca" sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.
Üzerinde çalışılan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırıları hem de siber operasyonları kapsayacağı ifade edildi.
ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" ifadesini kullanmıştı.
İranlı yetkililer, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı" diyerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtmişti.