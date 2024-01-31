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ABD, üssüne yapılan saldırıda ilk kez resmi adres gösterdi
ABD, üssüne yapılan saldırıda ilk kez resmi adres gösterdi
ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırının, Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T22:54+0300
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abd
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beyaz saray
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, "Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor" ifadesini kullandı.ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından "saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti.Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istemediğini ifade etmişti.ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/irakta-islami-direnis-grubundan-abd-askerlerine-yonelik-saldiriyla-ilgili-aciklama-1080139298.html
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abd, beyaz saray
abd, beyaz saray

ABD, üssüne yapılan saldırıda ilk kez resmi adres gösterdi

22:54 31.01.2024 (güncellendi: 23:51 31.01.2024)
© AFP 2023 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / Alex Wong
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ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırının, Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.
Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, "Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor" ifadesini kullandı.
ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından "saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti.
Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istemediğini ifade etmişti.
ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
NATO ABD askeri Bulgaristan tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
DÜNYA
'Irak'ta İslami Direniş' grubundan, ABD askerlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama
29 Ocak, 00:30
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