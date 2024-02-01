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Göbeği eriten turşu: Kilo vermek için Türk usulü tarif
Göbeği eriten turşu: Kilo vermek için Türk usulü tarif
Güney Kore’de Çin lahanasıyla yapılan bir çeşit turşu olan ‘kimçi’nin de göbeği eritebildiği ortaya çıktı. Peki kimçi nedir, Türk usulü tarifi nasıl yapılır... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T08:57+0300
2024-02-01T09:19+0300
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Kimçi, uzak doğu mutfağının en önemli yemekleri arasında yer almaktadır. Korelilerin severek tükettiği kimchi, ülkenin geleneksel yemekleri arasında sayılmaktadır. Ana maddesi çin lahanası olan kimçi, fermente edilmiş sebzelerden meydana gelmektedir. Başka sebzelerle de güçlendirilen kimçiyi günde üç porsiyon yemenin, karın bölgesindeki yağ miktarını azalttığı belirlendi.Güney Kore’deki Chung Ang Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, günde üç porsiyon kimçinin hem erkeklerde hem kadınlarda karın obezitesini önlemeye yardımcı olduğu görüldü. Ancak tüm turşular gibi kimçide de tuz miktarı fazla olduğundan üç porsiyonu aşmamak gerektiği de hatırlatıldı. Öte yandan kimçinin diyabet riskini azalttığı, sindirimi düzenlediği ve hafızayı güçlendirdiği biliniyor.Kimçi nedir?Kimçi, ayrıca kimchi, gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinen, mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir. Sıvıya bastırılıp bekletilen/batırılmış sebze anlamına gelir.Kimchi (kimçi) nerelerde kullanılır?Kore'de, kimçi daha çok yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilir ama bazı yemeklerde malzeme olarak kullanıldığı da olur: Kimçi jjigae (kimçi güveç), kimçi bokkeumbap (kimçi kızartılmış pirinç) gibi.Kimchi (kimçi) malzemeleri nelerdir?Kimçi genellikle bir sebze ve aroma verici baharatlar karışımından oluşur. En bilinen ve yaygın malzeme Çin lahanası olmakla beraber bölgesel ve mevsimsel çeşitlemeler mevcuttur. Turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye, diğer deniz ürünleri, taze zencefil, tuz ve şeker kullanılır.Türk usulü kimchi (kimçi) tarifiKimchi (Kore turşusu) nasıl yapılır?Lahananızı uzunlamasına dört parçaya bölün. Parçaların kök kısımlarına uzunlamasına kesikler atın. Hepsini iyice doğrayıp güzelce yıkayın. Suyu süzülünce bir kısmını derin bir kaseye alıp üzerine tuz serpin ve elinizle iyice ovalayın. Aynı işlemi marullar ve tuzunuz bitene kadar tekrarlayın. Marulları bir kenara alıp suyunu salana kadar bekletin. Suyunu salınca marullarınızı 3-4 kez iyice yıkayıp tuzunu akıtın.Başka bir yerde sarımsağı, kuru soğanı, elmayı, zencefili, şekeri, balıksosunu, pul biberi ve haşlanmış pirinci blender’da çekin. Yoğun kıvamlı ve homojen bir sos elde edin ve sosunuzu bir kenara alın.
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Göbeği eriten turşu: Kilo vermek için Türk usulü tarif

08:57 01.02.2024 (güncellendi: 09:19 01.02.2024)
© İHAgöbek , şişman kişi
göbek , şişman kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
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Güney Kore’de Çin lahanasıyla yapılan bir çeşit turşu olan ‘kimçi’nin de göbeği eritebildiği ortaya çıktı. Peki kimçi nedir, Türk usulü tarifi nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli?
Kimçi, uzak doğu mutfağının en önemli yemekleri arasında yer almaktadır. Korelilerin severek tükettiği kimchi, ülkenin geleneksel yemekleri arasında sayılmaktadır. Ana maddesi çin lahanası olan kimçi, fermente edilmiş sebzelerden meydana gelmektedir. Başka sebzelerle de güçlendirilen kimçiyi günde üç porsiyon yemenin, karın bölgesindeki yağ miktarını azalttığı belirlendi.
Güney Kore’deki Chung Ang Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, günde üç porsiyon kimçinin hem erkeklerde hem kadınlarda karın obezitesini önlemeye yardımcı olduğu görüldü. Ancak tüm turşular gibi kimçide de tuz miktarı fazla olduğundan üç porsiyonu aşmamak gerektiği de hatırlatıldı. Öte yandan kimçinin diyabet riskini azalttığı, sindirimi düzenlediği ve hafızayı güçlendirdiği biliniyor.

Kimçi nedir?

Kimçi, ayrıca kimchi, gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinen, mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir. Sıvıya bastırılıp bekletilen/batırılmış sebze anlamına gelir.

Kimchi (kimçi) nerelerde kullanılır?

Kore'de, kimçi daha çok yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilir ama bazı yemeklerde malzeme olarak kullanıldığı da olur: Kimçi jjigae (kimçi güveç), kimçi bokkeumbap (kimçi kızartılmış pirinç) gibi.

Kimchi (kimçi) malzemeleri nelerdir?

Kimçi genellikle bir sebze ve aroma verici baharatlar karışımından oluşur. En bilinen ve yaygın malzeme Çin lahanası olmakla beraber bölgesel ve mevsimsel çeşitlemeler mevcuttur. Turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye, diğer deniz ürünleri, taze zencefil, tuz ve şeker kullanılır.

Türk usulü kimchi (kimçi) tarifi

1 adet beyaz lahana ya da Beçu (Çin lahanası)
Yarım su bardağı deniz tuzu
1 adet havuç
2 adet yeşil soğan
1 adet cam kavanoz
5 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 adet elma
1 parça zencefil
2 tatlı kaşığı esmer şeker
1 çay bardağı balıksosu
Yarım su bardağı acı pul biber
1 çay bardağı su
1 çay bardağı haşlanmış pirinç

Kimchi (Kore turşusu) nasıl yapılır?

Lahananızı uzunlamasına dört parçaya bölün. Parçaların kök kısımlarına uzunlamasına kesikler atın. Hepsini iyice doğrayıp güzelce yıkayın. Suyu süzülünce bir kısmını derin bir kaseye alıp üzerine tuz serpin ve elinizle iyice ovalayın. Aynı işlemi marullar ve tuzunuz bitene kadar tekrarlayın. Marulları bir kenara alıp suyunu salana kadar bekletin. Suyunu salınca marullarınızı 3-4 kez iyice yıkayıp tuzunu akıtın.
Başka bir yerde sarımsağı, kuru soğanı, elmayı, zencefili, şekeri, balıksosunu, pul biberi ve haşlanmış pirinci blender’da çekin. Yoğun kıvamlı ve homojen bir sos elde edin ve sosunuzu bir kenara alın.
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