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Faydalı gibi görünen 6 besin sağlığınızı tehdit ediyor: 'Masum görünüp zarar veriyorlar'
Faydalı gibi görünen 6 besin sağlığınızı tehdit ediyor: 'Masum görünüp zarar veriyorlar'
Sağlık için faydalı olan kimi besinlerin eksikliği birçok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Ancak uzmanlara göre faydalı olduğu için beslenmemize kattığımız... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T08:55+0300
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yaşam
gıda
sağlığa zararlı
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Diğer gazlı içeceklerle karşılaştırıldığında sağlıklı görünen ama aslında insanları şeker hastalığına bir adım daha yaklaştırabilecek taze meyve sularına dikkat edilmesi konusunda uzmanlardan uyarı geldi.Meyvelerin beslenmeniz için hayati önem taşıdığı kabul edilir ve taze meyve suları bunları günlük diyetinize eklemenin kolay bir yoludur. Ancak sıvı formda meyveler, diyabet , kalp hastalıkları ve obezitenin önlenmesinde önemli rol oynayan lif gibi sağlıklı unsurların çoğunu kaybeder.Üstelik meyve sularının kontrolsüz tüketimi, içerdikleri şeker miktarı nedeniyle aslında bu sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Hatta bazılarında bir kutu kola kadar şeker var. Meyve suyu içmek yerine bir parça meyve yemeniz tavsiye edilir. Bir meyve sizi tok tutmak ve tatlı isteğinizi gidermek için yeterlidir; oysa bir bardak meyve suyu hazırlamak için genellikle aynı anda birkaç meyve gerekir.Enerji barlarıBesin açısından zengin olmasına rağmen bazı granola barlar ilave şeker açısından da zengindir. Besin veritabanına göre çoğu popüler bar, porsiyon başına 15 ila 30 gram şeker içerir. Öte yandan, atıştırmalık barlar, doğru seçilirse açlığı gidermenin ve aşırı yemeyi önlemenin mükemmel bir yoludur çünkü bunlar önceden oranlanmıştır ve birçok hayati besin içerir. Mükemmel bir barda en az 3 gr lif, 5 gr protein ve 10 gr'dan az şeker bulunmalıdır.Yağsız gıdalarYağsız gıdalarla beslenme hızla yaygınlaştı. Ta ki beslenme uzmanları, üreticilerin ürünün doğal lezzetini korumak için sağlıklı yağları işlenmiş şekerle değiştirmeye başladığını fark edene kadar. Yani sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünen bir şey yerine, kelimenin tam anlamıyla gizlenmiş bir şeker bombası tüketiyordunuz. Artık uzmanlar, süzme peynir veya yoğurt gibi protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin, işlenmiş şeker içermeyen süt ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ediyor.Beyaz ekmekBeyaz ekmek, sağlıklı besin maddeleri ve lif içermeyen rafine tahıllardan yapılan bir üründür. Lif sağlıklı kiloya, iyi kan basıncına ve daha düşük diyabet ve kalp-damar hastalığı riskine katkıda bulunurken, beyaz ekmeğin lif içermemesi tüm bu sorunlarla karşılaşmanızın nedeni olabilir.Çiftlikte yetiştirilen balıklarBalıklar, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilen sağlıklı Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Ancak içeriği büyük ölçüde balığın ne yediğine bağlıdır. Çiftliklerden gelen balıklar sadece sağlıklı besinlerden yoksun değiller, aynı zamanda çiftçilerin daha hızlı büyümelerini sağlamak için kullandıkları kimyasal katkı maddelerini de içeriyorlar.SuşiSuşinin kendisi zararlı değil ancak asıl sorun suşideki çeşitli içerik maddeleri ve katkı maddeleridir. Günümüzde pek çok rulo, mayonez, krem ​​peynir, soslar ve suşinin besin değerini artıran ve rastgele bir dizi rulonun bir günlük kalori alımına değmesini sağlayan diğer tartışmalı ürünleri içeriyor. Suşi tüketmek istediğiniz zaman kilo sorunlarından kaçınmak için somonlu basit ruloları tercih edebilirsiniz.
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gıda, sağlığa zararlı
gıda, sağlığa zararlı

Faydalı gibi görünen 6 besin sağlığınızı tehdit ediyor: 'Masum görünüp zarar veriyorlar'

08:55 18.01.2024
© İHAKahvaltı sofrasının ortasına ‘yorgun mermi’ düştü
Kahvaltı sofrasının ortasına ‘yorgun mermi’ düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© İHA
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Sağlık için faydalı olan kimi besinlerin eksikliği birçok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Ancak uzmanlara göre faydalı olduğu için beslenmemize kattığımız bazı ürünler de vücudumuza zarar verebiliyor.
Diğer gazlı içeceklerle karşılaştırıldığında sağlıklı görünen ama aslında insanları şeker hastalığına bir adım daha yaklaştırabilecek taze meyve sularına dikkat edilmesi konusunda uzmanlardan uyarı geldi.
Meyvelerin beslenmeniz için hayati önem taşıdığı kabul edilir ve taze meyve suları bunları günlük diyetinize eklemenin kolay bir yoludur. Ancak sıvı formda meyveler, diyabet , kalp hastalıkları ve obezitenin önlenmesinde önemli rol oynayan lif gibi sağlıklı unsurların çoğunu kaybeder.
Üstelik meyve sularının kontrolsüz tüketimi, içerdikleri şeker miktarı nedeniyle aslında bu sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Hatta bazılarında bir kutu kola kadar şeker var. Meyve suyu içmek yerine bir parça meyve yemeniz tavsiye edilir. Bir meyve sizi tok tutmak ve tatlı isteğinizi gidermek için yeterlidir; oysa bir bardak meyve suyu hazırlamak için genellikle aynı anda birkaç meyve gerekir.

Enerji barları

Besin açısından zengin olmasına rağmen bazı granola barlar ilave şeker açısından da zengindir. Besin veritabanına göre çoğu popüler bar, porsiyon başına 15 ila 30 gram şeker içerir. Öte yandan, atıştırmalık barlar, doğru seçilirse açlığı gidermenin ve aşırı yemeyi önlemenin mükemmel bir yoludur çünkü bunlar önceden oranlanmıştır ve birçok hayati besin içerir. Mükemmel bir barda en az 3 gr lif, 5 gr protein ve 10 gr'dan az şeker bulunmalıdır.

Yağsız gıdalar

Yağsız gıdalarla beslenme hızla yaygınlaştı. Ta ki beslenme uzmanları, üreticilerin ürünün doğal lezzetini korumak için sağlıklı yağları işlenmiş şekerle değiştirmeye başladığını fark edene kadar. Yani sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünen bir şey yerine, kelimenin tam anlamıyla gizlenmiş bir şeker bombası tüketiyordunuz. Artık uzmanlar, süzme peynir veya yoğurt gibi protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin, işlenmiş şeker içermeyen süt ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ediyor.

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek, sağlıklı besin maddeleri ve lif içermeyen rafine tahıllardan yapılan bir üründür. Lif sağlıklı kiloya, iyi kan basıncına ve daha düşük diyabet ve kalp-damar hastalığı riskine katkıda bulunurken, beyaz ekmeğin lif içermemesi tüm bu sorunlarla karşılaşmanızın nedeni olabilir.

Çiftlikte yetiştirilen balıklar

Balıklar, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilen sağlıklı Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Ancak içeriği büyük ölçüde balığın ne yediğine bağlıdır. Çiftliklerden gelen balıklar sadece sağlıklı besinlerden yoksun değiller, aynı zamanda çiftçilerin daha hızlı büyümelerini sağlamak için kullandıkları kimyasal katkı maddelerini de içeriyorlar.

Suşi

Suşinin kendisi zararlı değil ancak asıl sorun suşideki çeşitli içerik maddeleri ve katkı maddeleridir. Günümüzde pek çok rulo, mayonez, krem ​​peynir, soslar ve suşinin besin değerini artıran ve rastgele bir dizi rulonun bir günlük kalori alımına değmesini sağlayan diğer tartışmalı ürünleri içeriyor. Suşi tüketmek istediğiniz zaman kilo sorunlarından kaçınmak için somonlu basit ruloları tercih edebilirsiniz.
grip - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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