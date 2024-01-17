https://sputniknews.com.tr/20240117/grip-vakalari-cogaldi-talep-artti-sifa-niyetine-tuketiliyor-1079730007.html

Grip vakaları çoğaldı, talep arttı: 'Şifa niyetine tüketiliyor'

Grip vakaları çoğaldı, talep arttı: 'Şifa niyetine tüketiliyor'

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen ve 'şifa niyetine' tüketilen tescilli turşuya talep, soğuk hava ve grip vakalarının etkisiyle arttı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T07:17+0300

2024-01-17T07:17+0300

2024-01-17T07:17+0300

yaşam

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Yaz aylarında üretimi yapılan coğrafi işaret belgeli Çubuk turşusu, sonbahar ve kış aylarında raflarda yerini alıyor. Çubuk ilçesinde turşucularda, sonbahar aylarında başlayan satış, kış aylarında daha da arttı. Müşteriler en çok salatalık, lahana, biber, kelek, karışık ve fasulye turşusu tercih ediyor.Turşunun kilogramı 60-90, turşu suyunun litresi ise 25-50 liraya satılıyor. Üreticiler artan turşu ve turşu suyu talebini karşılamakta güçlük çekiyor.Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, AA muhabirine, kooperatifin 21 üyesinin bulunduğunu, üyelerinin 2023'te toplam turşu üretiminin 35 bin ton civarında olduğunu söyledi.Benli, bu ay Çubuk turşusunun satışının yoğun olduğunu, 36 çeşitten en çok salatalık turşusunun talep gördüğünü ifade etti.Doğrudan 13 ülkeye satış yaptıklarını kaydeden Benli, bu yıl sezonun çok iyi geçtiğini belirtti.'Stoklarımız tükenmek üzere'Özellikle eylül ayında düzenlenen festivalde satışlarda rekor kırıldığını ifade eden Benli, şöyle konuştu:

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