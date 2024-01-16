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Geçmeyen öksürük için uzmanlardan doğal tarif: 'Ciğerleri tertemiz yapan bir karışım'
Geçmeyen öksürük için uzmanlardan doğal tarif: 'Ciğerleri tertemiz yapan bir karışım'
Kış aylarında sıkça karşılaşılan öksürük sorununa karşı doğanın bize sunduğu mucizelerden faydalanmak gerekiyor. Uzmanların karışımı sadece bir kaşık alıp... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T11:48+0300
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Havaların soğumasıyla beraber kış hastalıkları da artmaya başladı. Birbirinden değerli doğal malzemelerle öksürük kesmek için ise yeni tarifler uzmanlar tarafından veriliyor. Son olarak solunum yollarını rahatlatmak ve ciğerleri açmak için doğal ilaç etkisi gösteren karışımın tarifi verildi:MalzemelerYapılış ve uygulanışTüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın. Öksürüğü kesen ve ciğerleri temizleyen bu karışımı sabah akşam 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için de uygundur.Uzmanlar öksürük geçiren tarif için uyarılarda bulunduBir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayıp, üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu içtiğinizde öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji veriyor.Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük içindir. Karabiber, farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük fayda sağlar. Bu karışıma bal ilave edildiğinde ise etkisi daha da artar.Geçmeyen öksürük neden olur?Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Kuru öksürük balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyor ise öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.Geçmeyen öksürüğün nedenleri şöyle sıralanabilir:Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra da devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sık sık görülen bu durum, normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.
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Geçmeyen öksürük için uzmanlardan doğal tarif: 'Ciğerleri tertemiz yapan bir karışım'

11:48 16.01.2024
© AAKuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir
Kuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
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Kış aylarında sıkça karşılaşılan öksürük sorununa karşı doğanın bize sunduğu mucizelerden faydalanmak gerekiyor. Uzmanların karışımı sadece bir kaşık alıp yediğinizde öksürük size uğramıyor. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etkili olan bu karışım, ciğerleri adeta tertemiz yapıyor.
Havaların soğumasıyla beraber kış hastalıkları da artmaya başladı. Birbirinden değerli doğal malzemelerle öksürük kesmek için ise yeni tarifler uzmanlar tarafından veriliyor. Son olarak solunum yollarını rahatlatmak ve ciğerleri açmak için doğal ilaç etkisi gösteren karışımın tarifi verildi:

Malzemeler

5-6 yemek kaşığı pekmez
5-6 yemek kaşığı hakiki zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber

Yapılış ve uygulanış

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın. Öksürüğü kesen ve ciğerleri temizleyen bu karışımı sabah akşam 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için de uygundur.

Uzmanlar öksürük geçiren tarif için uyarılarda bulundu

Bir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayıp, üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu içtiğinizde öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji veriyor.
Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük içindir. Karabiber, farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük fayda sağlar. Bu karışıma bal ilave edildiğinde ise etkisi daha da artar.

Geçmeyen öksürük neden olur?

Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Kuru öksürük balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyor ise öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.
Geçmeyen öksürüğün nedenleri şöyle sıralanabilir:
Bakteriler ve virüsler
Geniz akıntısı
Alerjik durumlar ve etkenler
Asit reflü
KOAH hastalığı (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)
Astım
Kalp yetmezliği
Bazı başka hastalıklar için kullanılan ilaçlar
Obstrüktif uyku apnesi
Geçmeyen öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bir öksürük 3 haftayı geçiyor ise geçmeyen öksürük olarak kabul edilir ve bu durum ile karşı karşıya kişilerin en kısa sürede doktora başvurması gerekir. Öncelikle öksürüğün neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve vakit kaybı yaşanmadan tedaviye başlanmalıdır.
Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra da devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sık sık görülen bu durum, normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.
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