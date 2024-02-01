https://sputniknews.com.tr/20240201/gazze-icin-uc-asamali-ateskes-planinin-ayrintilari-aciklandi-1080272077.html
Gazze için üç aşamalı ateşkes planının ayrıntıları açıklandı
Gazze için üç aşamalı ateşkes planının ayrıntıları açıklandı
Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya çözüm arayan müzakerecilerin 6 haftalık ateşkes için baskı yaptığı, bu sürenin sonunda İsrail’in savaşa aynı şiddetle yeniden... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:44+0300
2024-02-01T14:44+0300
2024-02-01T14:47+0300
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Wall Street Journal’in aktardığına göre, İsrail ve Hamas’ın değerlendirdiği üç aşamalı anlaşma, Gazze’deki rehinlerin 6 haftalık ateşkesle birlikte başlayacak.Haberde, “Yetkililer anlattı ki, CIA Direktörü William Burns liderliğindeki ABD’li müzakereciler, İsrail’in uzun moladan sonra İsrail’in savaşa aynı şiddetle yeniden başlamasının zor olacağını iddia ediyor. ABD ayrıca görüşmelerdeki mevkidaşlarına, tüm esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail’in tüm ana operasyonların kısıtlı olacağı aşamaya geçmeyi düşündüğünü bildirdi” ifadesi kullanıldı.Gazeteye konuşan Arap yetkililer, bazı büyük engellerin bu anlaşmayı imkansız hale getirdiğini bildirdi, lakin bu engel aşılırsa anlaşmanın 7-10 gün içerisinde sağlanabileceği tahmininde bulundu.Kaynaklar, Paris’te kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde, Mossad Direktörü David Barnea’nın “genel olarak bu anlaşmaya imza attığını” kaydetti.Haberde, “Wall Street Journal’in elde ettiği anlaşma taslağına göre, ilk aşamada İsrail, İHA’lar yardımıyla yapılan gözetim dahil Gazze’deki tüm askeri operasyonlara 6 aylık süreyle son verecek. Bu süre içinde Hamas serbest bırakılmak üzere rehineleri toplayacak. Yaşlılar, hastalar ve çocuklar dahil sivil rehinler serbest bırakılacak” dendi.İlk aşamanın başarılı olması durumunda ikinci aşama İsrailli kadın askerlerin serbest bırakılmasıyla başlayacak. Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardım gönderilecek ve anlaşma hastanelerin, su temini hizmetlerin ve fırınların faaliyetini garanti edecek. Tasarıya göre, üçüncü aşamada Hamas erkek askerleri serbest bırakacak ve ölen rehinlerin cenazelerini teslim edecek.
https://sputniknews.com.tr/20240201/netanyahunun-hamasin-esir-takasindan-cekilmesini-istedigi-iddia-edildi-1080254898.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ateşkes, esir takası, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ateşkes, esir takası, abd
Gazze için üç aşamalı ateşkes planının ayrıntıları açıklandı
14:44 01.02.2024 (güncellendi: 14:47 01.02.2024)
Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya çözüm arayan müzakerecilerin 6 haftalık ateşkes için baskı yaptığı, bu sürenin sonunda İsrail’in savaşa aynı şiddetle yeniden başlamasının zor olacağı belirtildi. Bununla birlikte tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak.
Wall Street Journal’in aktardığına göre, İsrail ve Hamas’ın değerlendirdiği üç aşamalı anlaşma, Gazze’deki rehinlerin 6 haftalık ateşkesle birlikte başlayacak.
Haberde, “Yetkililer anlattı ki, CIA Direktörü William Burns liderliğindeki ABD’li müzakereciler, İsrail’in uzun moladan sonra İsrail’in savaşa aynı şiddetle yeniden başlamasının zor olacağını iddia ediyor. ABD ayrıca görüşmelerdeki mevkidaşlarına, tüm esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail’in tüm ana operasyonların kısıtlı olacağı aşamaya geçmeyi düşündüğünü bildirdi” ifadesi kullanıldı.
Gazeteye konuşan Arap yetkililer, bazı büyük engellerin bu anlaşmayı imkansız hale getirdiğini bildirdi, lakin bu engel aşılırsa anlaşmanın 7-10 gün içerisinde sağlanabileceği tahmininde bulundu.
Kaynaklar, Paris’te kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde, Mossad Direktörü David Barnea’nın “genel olarak bu anlaşmaya imza attığını” kaydetti.
Haberde, “Wall Street Journal’in elde ettiği anlaşma taslağına göre, ilk aşamada İsrail, İHA’lar yardımıyla yapılan gözetim dahil Gazze’deki tüm askeri operasyonlara 6 aylık süreyle son verecek. Bu süre içinde Hamas serbest bırakılmak üzere rehineleri toplayacak. Yaşlılar, hastalar ve çocuklar dahil sivil rehinler serbest bırakılacak” dendi.
İlk aşamanın başarılı olması durumunda ikinci aşama İsrailli kadın askerlerin serbest bırakılmasıyla başlayacak.
Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardım gönderilecek ve anlaşma hastanelerin, su temini hizmetlerin ve fırınların faaliyetini garanti edecek. Tasarıya göre, üçüncü aşamada Hamas erkek askerleri serbest bırakacak ve ölen rehinlerin cenazelerini teslim edecek.