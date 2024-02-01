https://sputniknews.com.tr/20240201/finlandiyada-ukrayna-ordusu-icin-bagis-toplamak-yasaklandi-1080262252.html
Finlandiya’da Ukrayna ordusu için bağış toplamak yasaklandı
Finlandiya’da Ukrayna ordusu için bağış toplamak yasaklandı
Finlandiya polisinin Ukrayna ordusuna destek veren gönüllü kuruluşlar için bağış toplanmasına izin vermeyi, ‘kamuya yararlı bir iş olmadığı’ gerekçesiyle... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:47+0300
2024-02-01T11:47+0300
2024-02-01T11:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
mali yardım
finlandiya
emniyet
ukrayna ordusu
bağış
avrupa
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Iltalehti gazetesinin aktardığına göre, Finlandiya’da iki kuruluş bağış toplama konusunda zorluklarla karşı karşıya kaldı. Birinin, Ukraynalı askerlere askeri eğitimin verilmesine yardımcı olduğu, diğerinin de Ukrayna ordusu saflarında savaşan Fin paralı askerlere “hayati öneme sahip ürünler” sağladığı ifade edildi.Her iki kuruluşun ürünleri satın almak ve harcamaları karşılamak için bağış topladığı bildirilirken, öte yandan bağış toplamayı organize etmenin “oldukça zor bir iş” olduğu ortaya çıktı.Haberde, “Gazetemizin incelediği belgelerden, Finlandiya polisinin, doğrudan Ukrayna ordusuna destek veren projeler için bağış toplanmasına izin vermeyi reddettiği ortaya çıktı. Silahlı kuvvetlere destek, askeri faaliyet olarak değerlendiriliyor ve böylelikle polisin görüşüne göre, kamuya yararlı bir iş değil” dendi.Bununla birlikte bağışlarla ilgili yasalarda, silahlı kuvvetlere destek için “somut bir yasağın” olmadığına dikkat çekilirken bu iki kuruluşun faaliyetine getirilen kısıtlamanın tamamen polisin kendi kararı olduğu kaydedildi. Polisin, bu tür faaliyetin tamamen devlet yetkisinde olduğu ve kamu yararına olarak gösterilemeyeceği görüşünde olduğu belirtildi.Her iki kuruluş, Ukrayna’nın sahip olduğu kaynakların ve diğer ülkelerden gelen yardımın yeterli olmadığını savunarak mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/blinken-ukraynaya-sagladigimiz-yardim-tukendi-1080182642.html
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ukrayna, ukrayna krizi, mali yardım, finlandiya, emniyet, ukrayna ordusu, bağış, avrupa
ukrayna, ukrayna krizi, mali yardım, finlandiya, emniyet, ukrayna ordusu, bağış, avrupa
Finlandiya’da Ukrayna ordusu için bağış toplamak yasaklandı
Finlandiya polisinin Ukrayna ordusuna destek veren gönüllü kuruluşlar için bağış toplanmasına izin vermeyi, ‘kamuya yararlı bir iş olmadığı’ gerekçesiyle reddettiği belirtildi.
Iltalehti gazetesinin aktardığına göre, Finlandiya’da iki kuruluş bağış toplama konusunda zorluklarla karşı karşıya kaldı. Birinin, Ukraynalı askerlere askeri eğitimin verilmesine yardımcı olduğu, diğerinin de Ukrayna ordusu saflarında savaşan Fin paralı askerlere “hayati öneme sahip ürünler” sağladığı ifade edildi.
Her iki kuruluşun ürünleri satın almak ve harcamaları karşılamak için bağış topladığı bildirilirken, öte yandan bağış toplamayı organize etmenin “oldukça zor bir iş” olduğu ortaya çıktı.
Haberde, “Gazetemizin incelediği belgelerden, Finlandiya polisinin, doğrudan Ukrayna ordusuna destek veren projeler için bağış toplanmasına izin vermeyi reddettiği ortaya çıktı. Silahlı kuvvetlere destek, askeri faaliyet olarak değerlendiriliyor ve böylelikle polisin görüşüne göre, kamuya yararlı bir iş değil” dendi.
Bununla birlikte bağışlarla ilgili yasalarda, silahlı kuvvetlere destek için “somut bir yasağın” olmadığına dikkat çekilirken bu iki kuruluşun faaliyetine getirilen kısıtlamanın tamamen polisin kendi kararı olduğu kaydedildi. Polisin, bu tür faaliyetin tamamen devlet yetkisinde olduğu ve kamu yararına olarak gösterilemeyeceği görüşünde olduğu belirtildi.
Her iki kuruluş, Ukrayna’nın sahip olduğu kaynakların ve diğer ülkelerden gelen yardımın yeterli olmadığını savunarak mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.