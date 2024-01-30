https://sputniknews.com.tr/20240130/blinken-ukraynaya-sagladigimiz-yardim-tukendi-1080182642.html

Blinken: Ukrayna'ya sağladığımız yardım tükendi

Blinken: Ukrayna'ya sağladığımız yardım tükendi

Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarını kesmesinin savaş... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T11:35+0300

2024-01-30T11:35+0300

2024-01-30T11:44+0300

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Kiev'in çatışmadaki tüm ‘başarılarının’ daha fazla finansman olmadan tehlikeye gireceğine vurgu yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Başka sihirli bir para kaynağı yok. Ukrayna'ya sağladığımız askeri yardım artık tükendi ve hatta bunun savaş alanında ne anlama geldiğine dair bazı kanıtlar görüyoruz" ifadelerini kullanırken, ne tür kanıtlardan bahsettiğini açıklamadı.ABD Ukrayna'ya para vermezse demokrasiyi savunamaz'Blinken, Kongre'yi ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e yardım talebini onaylamaya çağırırken, “Bu olmadan, basitçe söylemek gerekirse, Ukraynalıların başardığı ve bizim onlara yardım ettiğimiz her şey risk altında olacaktır" diye ekledi.ABD'nin, Ukrayna'ya para vermeyerek tüm düşmanlarına ‘özgürlük ve demokrasiyi savunma’ konusunda ciddi olmadığı sinyalini gönderdiğini de belirten Blinken, Rusya’nın ‘bir şekilde Ukrayna'dan ve demokrasiyi savunan ABD'den daha uzun süre dayanabileceği’ düşüncesiyle güçleneceğini iddia etti.ABD'li yetkililer geçen yılın sonunda Ukrayna'ya destek fonlarının tükendiğini bildirmişti. Beyaz Saray, Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar Kiev’e silah ve mühimmat sağlamaya devam edemeyeceklerini itiraf etmişti.Kongre'deki Cumhuriyetçi muhalefet, Biden’ın Kiev için 61 milyar dolarlık talebinin onaylanmasını geniş çaplı bir göç reformuna bağlarken, göç reformu olmadan onaylamayacağı Kiev yardımlarını Demokrat Parti ve Biden yönetimi ile tartışmaya devam ediyor.Stoltenberg, Ortadoğu’nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttuWashington’daki ortak basın toplantısında söz alan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise İran’a yüklendi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında ‘otoriter rejimlere’ karşı demokratik ulusların bir arada durmasının öneminin altını çizerek güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun küresel ölçekteki zorluklarla mücadelede ‘hayati önem’ taşıdığını vurguladı.Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur" dedi.İran'ın Kızıldeniz'de gemilere saldıran Husilere verdiği destekten duyduğu derin endişeyi dile getiren Stoltenberg, bu eylemlerin bölgedeki gerilimi tırmandırma riskini beraberinde getirdiğini söyledi.‘Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil’Rusya-Ukrayna savaşından Rusya'nın galip gelmesinin İran, Kuzey Kore ve Çin'e cesaret vereceğini anlatan Stoltenberg, bunun Avrupa ve ABD için ciddi tehditler oluşturacağını belirtti.Stoltenberg, NATO müttefiklerinin kolektif güvenliklerine yatırım olarak Ukrayna'yı desteklemelerinin öneminin altını çizerek "Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yaptığımız yatırımlardır" diye konuştu.Savaşın sona ermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bu savaşı Putin başlattı ve komşusuna saldırmayı bırakırsa bugün sona erdirebilir. Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa da savaş sona erebilir ama bu barış anlamına gelmez, Rus işgali anlamına gelir ve işgal barış değildir" değerlendirmesinde bulundu.‘Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü yok’Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını kabul etmesi gerektiğini dile getirerek "Müzakere masasında yaşananlar, savaş alanındaki durumla ayrılmaz şekilde bağlantılıdır. Dolayısıyla kalıcı ve adil bir barış istiyorsak Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat sağlamalıyız. Ukrayna'ya silah vermek barışa giden yoldur" ifadelerini kullandı.İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin TBMM tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti yineleyen Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla birlikte İttifak’ın gücünü artırmasının Putin'in istediğinin tam tersi olduğunu savundu.Stoltenberg, ABD ve NATO'nun birlikte dünyanın ekonomik ve askeri gücünün yüzde 50'sini oluşturduğunu vurgulayarak, "Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü yok. Bu yüzden her zaman birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240112/disisleri-bakani-blinken-abd-ortadoguda-baris-icin-calismaya-hazir-1079572641.html

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abd, nato, antony blinken, jens stoltenberg, rusya, çin, iran, ukrayna, ortadoğu