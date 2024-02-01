https://sputniknews.com.tr/20240201/filozof-ramazan-lakabiyla-taninan-ramazan-piskin-bicakli-saldiri-sonucu-hayatini-kaybetti-1080246943.html
'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açan Ramazan Pişkin... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T00:04+0300
2024-02-01T00:04+0300
2024-02-01T00:04+0300
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diyarbakır
çay
çay
ramazan pişkin
saldırı
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
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'İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı belirtildi.Valiliğin açıklamasıİstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındıPişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen akrabası Ahmet Arif, Pişkin'in zararsız bir insan olduğunu söyleyerek üzgün olduklarını belirtti. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arif, Pişkin'i Diyarbakır'da defnedeceklerini ifade etti.'Çok acı bir olay kimseye zararı olmayan bir insandı' Cenazeyi teslim almaya gelen yakını Ahmet Arif, ”Rahmetli Ramazan benim öz teyzemin oğluydu. Bende sadece bıçakla yaralandığını hastaneye kaldırıldığını ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp’a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır’a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli konu. Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınacak” dedi.Öte yandan adli tıpta yapılan incelemelerin ardından Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Cenazenin yarın Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html
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diyarbakır, çay, çay, ramazan pişkin, saldırı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
diyarbakır, çay, çay, ramazan pişkin, saldırı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açan Ramazan Pişkin uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
'İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."
Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı
Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen akrabası Ahmet Arif, Pişkin'in zararsız bir insan olduğunu söyleyerek üzgün olduklarını belirtti.
Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arif, Pişkin'i Diyarbakır'da defnedeceklerini ifade etti.
'Çok acı bir olay kimseye zararı olmayan bir insandı'
Cenazeyi teslim almaya gelen yakını Ahmet Arif, ”Rahmetli Ramazan benim öz teyzemin oğluydu. Bende sadece bıçakla yaralandığını hastaneye kaldırıldığını ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp’a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır’a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli konu. Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınacak” dedi.
Öte yandan adli tıpta yapılan incelemelerin ardından Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Cenazenin yarın Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.