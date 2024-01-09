https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html
Fatih Camisi İmamı ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
Fatih Camisi İmamı ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın tutuklandı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T18:05+0300
2024-01-09T18:05+0300
2024-01-09T18:20+0300
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son dakika, fatih camii
Fatih Camisi İmamı ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
18:05 09.01.2024 (güncellendi: 18:20 09.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın tutuklandı.