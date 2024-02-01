https://sputniknews.com.tr/20240201/diyarbakirli-ramazan-hocanin-katili-yakalandi-1080271181.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:26+0300

2024-02-01T14:26+0300

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türkiye

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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını bir video ile birlikte duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240201/filozof-ramazan-lakabiyla-taninan-ramazan-piskin-bicakli-saldiri-sonucu-hayatini-kaybetti-1080246943.html

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