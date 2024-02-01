https://sputniknews.com.tr/20240201/diyarbakirli-ramazan-hocanin-katili-yakalandi-1080271181.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:26+0300
2024-02-01T14:26+0300
2024-02-01T15:25+0300
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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını bir video ile birlikte duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/filozof-ramazan-lakabiyla-taninan-ramazan-piskin-bicakli-saldiri-sonucu-hayatini-kaybetti-1080246943.html
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Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı
14:26 01.02.2024 (güncellendi: 15:25 01.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını bir video ile birlikte duyurdu.