https://sputniknews.com.tr/20240201/diyarbakirli-ramazan-hoca-kimdir-1080262743.html

Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir?

Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T11:54+0300

2024-02-01T11:54+0300

2024-02-01T11:54+0300

yaşam

ramazan pişkin

ramazan hoca

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Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te bıçaklı saldırıda öldürüldü. Polis kaçan saldırganı arıyor. Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir?Ramazan Pişkin, Diyarbarkır’da bulunan Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu.Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi altına alınmıştı.Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındıFatih'te bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak memleketi Diyarbakır’a gönderildi.Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen akrabası Ahmet Arif, Pişkin'in zararsız bir insan olduğunu söyleyerek üzgün olduklarını belirtti. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arif, Pişkin'i Diyarbakır'da defnedeceklerini ifade etti.'Çok acı bir olay kimseye zararı olmayan bir insandı'Cenazeyi teslim almaya gelen yakını Ahmet Arif , ”Rahmetli Ramazan benim öz teyzemin oğluydu. Bende sadece bıçakla yaralandığını hastaneye kaldırıldığını ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp’a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır’a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli konu. Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınacak” dedi.Öte yandan adli tıpta yapılan incelemelerin ardından Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Cenazenin yarın Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talu-cifti-tutuklandi-1079370503.html

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