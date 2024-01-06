https://sputniknews.com.tr/20240106/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talu-cifti-tutuklandi-1079370503.html

Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T00:02+0300

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2024-01-06T00:02+0300

dünya

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kıvanç talu

beril talu

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İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı. Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkça ifadeleri alınan Talu çifti, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.Ne olmuştu? Sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlatmış ve çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Gürcistan’dan dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan çift, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240105/gozaltina-alinan-talu-ciftinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-biz-degil-bize-para-verenler-suclu-1079351049.html

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istanbul, dolandırıcılık, sosyal medya fenomeni, sosyal medya, kıvanç talu, beril talu