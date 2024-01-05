https://sputniknews.com.tr/20240105/gozaltina-alinan-talu-ciftinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-biz-degil-bize-para-verenler-suclu-1079351049.html

Gözaltına alınan Talu çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Biz değil bize para verenler suçlu'

Gözaltına alınan Talu çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Biz değil bize para verenler suçlu'

Yaklaşık 150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T12:10+0300

2024-01-05T12:10+0300

2024-01-05T13:03+0300

türkiye

kıvanç talu

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

gözaltı

ifade

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

dolandırmak

adliye

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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Kıvanç Talu ve Beril Talu, dün öğle saatlerinde Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz değil bize para verenler suçlu. Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/pek-cok-kisiyi-dolandiran-sosyal-medya-fenomeni-kivanc-talu-ve-esi-yakalandi-1079347041.html

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