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Gözaltına alınan Talu çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Biz değil bize para verenler suçlu'
Gözaltına alınan Talu çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Biz değil bize para verenler suçlu'
Yaklaşık 150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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kıvanç talu
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sosyal medya fenomeni
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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Kıvanç Talu ve Beril Talu, dün öğle saatlerinde Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz değil bize para verenler suçlu. Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/pek-cok-kisiyi-dolandiran-sosyal-medya-fenomeni-kivanc-talu-ve-esi-yakalandi-1079347041.html
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Gözaltına alınan Talu çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Biz değil bize para verenler suçlu'

12:10 05.01.2024 (güncellendi: 13:03 05.01.2024)
© MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW113222Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı
Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW113222
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Yaklaşık 150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada yakalandı. Talu çiftinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, “Biz onlardan borç aldık” dedikleri ifade edildi.
Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Kıvanç Talu ve Beril Talu, dün öğle saatlerinde Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz değil bize para verenler suçlu. Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi.
Kıvanç Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
TÜRKİYE
Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı
10:29
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