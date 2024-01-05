https://sputniknews.com.tr/20240105/pek-cok-kisiyi-dolandiran-sosyal-medya-fenomeni-kivanc-talu-ve-esi-yakalandi-1079347041.html

Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı

Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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‘Var Böyle Tipler' ismiyle bilinen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu iddialara göre yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolmuştu. Aranması bulunmadığı için Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlarından Türkiye'ye giriş yapabilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Asayiş Şubesi dolandırıcılık bürosu polisleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine yakalanan Talu çifti şu an polis sorgusunda iddialara yanıt veriyor.Kıvanç Talu kimdir?Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.Talu'nun 2010 yılında TV8’de Özgür Çakıt ve Nihal Yalçın ile birlikte sundukları 'Yalanını Sevsinler' isimli talk show programı, altı bölüm sonra program yayından kaldırıldı. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa videolarla tanınan Talu, 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.Talu ayrıca 2015 yılından bu yana 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

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