Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı

Türkiye
SON DAKİKA | Bir sigara grubuna daha zam
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
13:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
13:47
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'de MOSSAD operasyonu ne anlama geliyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2024 Projeksiyonu: İsrail-Filistin çatışması
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
17:40
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Canan Karatay'ın suç duyurusu gerektiren çok sayıda olayı var'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yargıtay-AYM anlaşmazlığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240105/pek-cok-kisiyi-dolandiran-sosyal-medya-fenomeni-kivanc-talu-ve-esi-yakalandi-1079347041.html
Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı
Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı
'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T10:29+0300
2024-01-05T11:10+0300
türkiye
dolandırıcılık
kıvanç talu
son dakika
yakalama
yakalama kararı
firar
firari
ihbar
sabiha gökçen havaalanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076545861_0:0:710:399_1920x0_80_0_0_df2c3a6daccb1ed59180c83ac1ebf92a.png
‘Var Böyle Tipler' ismiyle bilinen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu iddialara göre yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolmuştu. Aranması bulunmadığı için Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlarından Türkiye'ye giriş yapabilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Asayiş Şubesi dolandırıcılık bürosu polisleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine yakalanan Talu çifti şu an polis sorgusunda iddialara yanıt veriyor.Kıvanç Talu kimdir?Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.Talu'nun 2010 yılında TV8’de Özgür Çakıt ve Nihal Yalçın ile birlikte sundukları 'Yalanını Sevsinler' isimli talk show programı, altı bölüm sonra program yayından kaldırıldı. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa videolarla tanınan Talu, 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.Talu ayrıca 2015 yılından bu yana 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/erzanin-kirik-telefonundaki-yazismalarda-en-mutlu-kisi-ortaya-cikti-hayirli-isler-mahmut-amca-1079346066.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076545861_84:0:616:399_1920x0_80_0_0_b9f136413bda73e5fc708d70015f382c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kıvanç talu yakalandı, kıvanç talu kimdir, kıvanç talu son dakika, var böyle tipler yakalandı, kıvanç talu ve eşi beril talu, kıvanç talu beril talu, kıvanç talu çghb, kıvanç talu açıklama, kıvaç talu nerede yakalandı
kıvanç talu yakalandı, kıvanç talu kimdir, kıvanç talu son dakika, var böyle tipler yakalandı, kıvanç talu ve eşi beril talu, kıvanç talu beril talu, kıvanç talu çghb, kıvanç talu açıklama, kıvaç talu nerede yakalandı

Dolandırıcılıktan aranan firari sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı

10:29 05.01.2024 (güncellendi: 11:10 05.01.2024)
© Fotoğraf : Sosyal medyaKıvanç Talu
Kıvanç Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.
‘Var Böyle Tipler' ismiyle bilinen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu iddialara göre yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolmuştu.
Aranması bulunmadığı için Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlarından Türkiye'ye giriş yapabilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Asayiş Şubesi dolandırıcılık bürosu polisleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine yakalanan Talu çifti şu an polis sorgusunda iddialara yanıt veriyor.

Kıvanç Talu kimdir?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.
Talu'nun 2010 yılında TV8’de Özgür Çakıt ve Nihal Yalçın ile birlikte sundukları 'Yalanını Sevsinler' isimli talk show programı, altı bölüm sonra program yayından kaldırıldı. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa videolarla tanınan Talu, 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.
Talu ayrıca 2015 yılından bu yana 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
TÜRKİYE
Erzan'ın kırık telefonundaki yazışmalarda en mutlu kişi ortaya çıktı: 'Hayırlı işler Mahmut Amca'
09:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала