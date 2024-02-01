https://sputniknews.com.tr/20240201/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-kalini-kabul-etti-1080285136.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T21:32+0300
2024-02-01T21:32+0300
2024-02-01T21:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
milli istihbarat teşkilatı
ibrahim kalın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072721618_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_3436e461d793465b66870c2a03cd0c25.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/mit-baskani-kalin-kdp-baskani-mesut-barzani-ve-basbakan-mesrur-barzani-ile-gorustu-1080135077.html
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072721618_150:0:1899:1312_1920x0_80_0_0_aa3e9d9d2683288d34ac0ea8a899f40d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli istihbarat teşkilatı, ibrahim kalın
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli istihbarat teşkilatı, ibrahim kalın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.