https://sputniknews.com.tr/20240128/mit-baskani-kalin-kdp-baskani-mesut-barzani-ve-basbakan-mesrur-barzani-ile-gorustu-1080135077.html
'MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü'
'MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T19:56+0300
2024-01-28T19:56+0300
2024-01-28T20:21+0300
ibrahim kalın
mesud barzani
mesrur barzani
dünya
erbil
görüşme
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MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı. Görüşmelerde Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının vurgulandığı belirtildi.
erbil
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ibrahim kalın, mesud barzani, mesrur barzani, erbil, görüşme
ibrahim kalın, mesud barzani, mesrur barzani, erbil, görüşme
'MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü'
19:56 28.01.2024 (güncellendi: 20:21 28.01.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı. Görüşmelerde Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının vurgulandığı belirtildi.