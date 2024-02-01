https://sputniknews.com.tr/20240201/bm-gazze-seridinde-7-ekimden-sonra-122-gazeteci-hayatini-kaybetti-1080282231.html

BM: Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den sonra 122 gazeteci hayatını kaybetti

BM: Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den sonra 122 gazeteci hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den sonra 122 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T19:24+0300

2024-02-01T19:24+0300

2024-02-01T19:24+0300

israil- filistin çatışması

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)

gazze şeridi

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan bildiriyi imzalayan BM özel raportörleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 122 gazetecinin öldürüldüğünü, onlarca gazetecinin ise İsrail güçleri tarafından tutuklandığını ifade etti.Bildiride, “BM raporlarına göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 122'den fazla gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü, çok fazla kişi de yaralandı. Ayrıca Lübnan'da 3 gazeteci, İsrail’in Lübnan sınırına düzenlediği bombardımanda öldürüldü. 7 Ekim saldırılarında 4 İsrailli gazeteci Hamas tarafından öldürüldü” ifadelerine yer verildi.Gazze'deki savaşın gazeteciler açısından yakın tarihin en ölümcül ve en tehlikeli çatışması olduğuna dikkat çeken BM uzmanları, “7 Ekim saldırılarından bu yana gazetecilere yönelik taciz, gözdağı ve saldırıların arttığı Gazze ve Batı Şeria’da onlarca Filistinli gazeteci İsrail güçleri tarafından tutuklandı” vurgusunu yaptı.BM özel raportörleri, çatışma sırasında bilgi edinme hakkının sivillerin yaşamının bağlı olduğu bir ‘hayatta kalma hakkı’ olduğunu ve gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının suistimal ve ihlallerini bildiren hayati bilgi kaynağı olarak vazgeçilmez bir rol oynadığını vurguladı.Bildiride, “Gazeteciler uluslararası insancıl hukuk kapsamında birer sivil olarak korunma hakkına sahiptir. Gazetecilere yönelik hedefli saldırılar cinayetler savaş suçudur. Sonuç itibarı ile Uluslararası Adalet Divanı’nı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, 7 Ekim'den bu yana yoğunlaşan gazetecilere yönelik suçlardaki tehlikeli saldırı şemasına ve cezasızlığa özellikle dikkat etmeye çağırıyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında gazetecilere yönelik zulüm ve cinayetlere son verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/gazze-icin-uc-asamali-ateskes-planinin-ayrintilari-aciklandi-1080272077.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), gazze şeridi