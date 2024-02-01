https://sputniknews.com.tr/20240201/anadolu-efeste-erdem-canla-yollar-ayrildi-1080264993.html
Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı
Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı
Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T12:31+0300
2024-02-01T12:31+0300
2024-02-01T13:08+0300
spor
anadolu efes
erdem can
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Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.
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anadolu efes, erdem can
Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı
12:31 01.02.2024 (güncellendi: 13:08 01.02.2024)
Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.