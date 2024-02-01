https://sputniknews.com.tr/20240201/anadolu-efeste-erdem-canla-yollar-ayrildi-1080264993.html

Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı

Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T12:31+0300

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spor

anadolu efes

erdem can

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Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

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anadolu efes, erdem can