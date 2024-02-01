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Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı
Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı
Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.
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anadolu efes, erdem can
anadolu efes, erdem can

Anadolu Efes'te Erdem Can'la yollar ayrıldı

12:31 01.02.2024 (güncellendi: 13:08 01.02.2024)
© AAErdem Can
Erdem Can - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.
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