https://sputniknews.com.tr/20240201/akaryakitta-rekor-artis-benzine-zam-geldi-1080253249.html
Akaryakıtta rekor artış: Benzine zam geldi
Akaryakıtta rekor artış: Benzine zam geldi
Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T08:33+0300
2024-02-01T08:33+0300
2024-02-01T08:33+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
zam
akaryakıt
akaryakıt zammı
motorin
lpg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073939699_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4c3728519beefafbd7d68e6c199f50a1.jpg
Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/kredi-kartinda-yeni-donem-kapatilmamasi-icin-tek-bir-sart-var-1080252501.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073939699_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_05369df9ecdb79addd8c1a1d82ce9dae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 1 şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 1 şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
Akaryakıtta rekor artış: Benzine zam geldi
Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı.
Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.
Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.