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https://sputniknews.com.tr/20240201/akaryakitta-rekor-artis-benzine-zam-geldi-1080253249.html
Akaryakıtta rekor artış: Benzine zam geldi
Akaryakıtta rekor artış: Benzine zam geldi
Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T08:33+0300
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benzin fiyatları
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
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Akaryakıtta rekor artış: Benzine zam geldi

08:33 01.02.2024
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı.
Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.

Neler etkilenecek?

Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
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