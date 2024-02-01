https://sputniknews.com.tr/20240201/ak-partiden-yeniden-refah-partisine-ziyaret-1080285578.html

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T22:22+0300

2024-02-01T22:22+0300

2024-02-01T22:27+0300

politika

ak parti

yeniden refah partisi

31 mart yerel seçimleri

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AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat görüştü.Görüşmenin ardından Doğan Bekin bir gazetecinin, "Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna, "Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız" yanıtını verdi.Bir gazetecinin de "Sıcak bir karşılama oldu" ifadesi üzerine Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine de "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/yeniden-refah-partisi-ittifak-aciklamasi-surecin-daha-fazla-uzamasi-dusuncesinde-degiliz-1080201145.html

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ak parti, yeniden refah partisi, 31 mart yerel seçimleri