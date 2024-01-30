https://sputniknews.com.tr/20240130/yeniden-refah-partisi-ittifak-aciklamasi-surecin-daha-fazla-uzamasi-dusuncesinde-degiliz-1080201145.html

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması: 'Sürecin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz'

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması: 'Sürecin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T18:18+0300

2024-01-30T18:18+0300

2024-01-30T18:23+0300

yeniden refah partisi

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ittifak

cumhur ittifakı

suat kılıç

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç ittifak görüşmelerine ilişkin heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirtti. Kılıç, heyetler arasında yeni bir buluşma yapmaya gerek kalmadığını ifade ederek, “Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmesini yapmıştır" dedi.Suat Kılıç açıklamasına şöyle devam etti:'En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmeli'Kılıç, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranlarındaki adaletsizliğe dikkat çektiklerini ve ısrar ettiklerini vurgulayarak, “Nihayet bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Zar zor da olsa taksit taksit de olsa emekli maaşlarının artış oranlarında denge, adalet sağlandı. Ancak en düşük emekli aylığı hala 10 bin lira düzeyinde. Bu aylıkla geçinebilmek mümkün değil. Yeniden Refah Partisi olarak hep söylediğimizi bir kere daha tekrar ediyorum. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekildiği takdirde açlık sınırının altındaki idare etme durumu dengelenmiş olacaktır. Türk-İş’in ocak ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 liraya yükselmiş bulunmakta. Asgari ücret 17 bin lira, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 lira. Ve en düşük emekli aylığı 10 bin 300 lira. Emeklilerimizin açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmemesi lazımdır. Düzenli bir şekilde neredeyse her gece yapılır hale gelen akaryakıt zamları ulaşım giderlerini, ulaşım giderleri de gıda enflasyonu üzerindeki baskıyı günden güne artırmaktadır. Bu arada en düşük emekli aylığıyla açlık sınırı arasında 5 bin liralık bir açık oluşmuş bulunmaktadır. Bu açığı kapatmak ekonomi yönetiminin görevidir” şeklinde konuştu. Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. Partisinin Beyannamesinin 10 Şubat tarihinde Ankara'da kamuoyuna açıklanacağını duyuran Kılıç, “Beyannamemizde yeni başlıklar göreceksiniz. 20 yıldır belediyeleri yönetenlerin vaatleri bir yana belediyeleri bugünden itibaren yönetmeye talip olanların vaatleri bir yana. Yeniden Refah Partisi yerel seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çalışanlar-çalışmayanlar, diploma sahibi olup çalışma imkânı bulamayanlar için hasılı tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, yeni bir dünya, güvenli ve huzurlu bir gelecek vaadi var. 10 Şubat’ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyuna açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/davut-guloglu-yeniden-refah-partisinden-belediye-baskan-adayi-oldu--1079801866.html

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yeniden refah partisi, ittifak, cumhur ittifakı, suat kılıç