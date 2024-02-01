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Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı
Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
polis
karabağlar
izmir
aile içi şiddet
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Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.AA'nın haberine göre, görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/saldiriya-ugrayan-hakem-halil-umut-meler-polis-esliginde-izmirdeki-ailesinin-evine-geldi-1078435557.html
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polis, karabağlar, izmir, aile içi şiddet
polis, karabağlar, izmir, aile içi şiddet

Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı

02:54 01.02.2024
© AA / Tezcan Ekizlerİzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. (
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA / Tezcan Ekizler
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.
AA'nın haberine göre, görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.
Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
TÜRKİYE
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, polis eşliğinde İzmir'deki ailesinin evine geldi
13 Aralık 2023, 20:15
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