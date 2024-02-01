https://sputniknews.com.tr/20240201/aile-ici-siddet-ihbarina-giden-polise-silahli-saldiri-1080251622.html
Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı
Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T02:54+0300
2024-02-01T02:54+0300
2024-02-01T02:54+0300
türkiye
polis
karabağlar
izmir
aile içi şiddet
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Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.AA'nın haberine göre, görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/saldiriya-ugrayan-hakem-halil-umut-meler-polis-esliginde-izmirdeki-ailesinin-evine-geldi-1078435557.html
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polis, karabağlar, izmir, aile içi şiddet
polis, karabağlar, izmir, aile içi şiddet
Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.
AA'nın haberine göre, görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.
Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.