https://sputniknews.com.tr/20240201/aile-ici-siddet-ihbarina-giden-polise-silahli-saldiri-1080251622.html

Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı

Aile içi şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T02:54+0300

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türkiye

polis

karabağlar

izmir

aile içi şiddet

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Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.AA'nın haberine göre, görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/saldiriya-ugrayan-hakem-halil-umut-meler-polis-esliginde-izmirdeki-ailesinin-evine-geldi-1078435557.html

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polis, karabağlar, izmir, aile içi şiddet