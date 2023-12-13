https://sputniknews.com.tr/20231213/saldiriya-ugrayan-hakem-halil-umut-meler-polis-esliginde-izmirdeki-ailesinin-evine-geldi-1078435557.html
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, polis eşliğinde İzmir'deki ailesinin evine geldi
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, polis eşliğinde İzmir'deki ailesinin evine geldi
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir Selçuk’taki aile evine geldi. Basın mensuplarının "Hakemliği... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T20:15+0300
2023-12-13T20:15+0300
2023-12-13T20:35+0300
halil umut meler
türkiye
izmir
aile
saldırı
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir Selçuk’taki aile evine geldi. Basın mensuplarının 'Hakemliği bırakacak mısınız?' sorusuna ise Meler, olumsuz bir yanıt vermedi. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Meler, bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Daha sonra 37 yaşındaki hakem, polis eşliğinde karayoluyla İzmir Selçuk’taki aile evine geldi.Meler'i babası Bülent Meler başta olmak üzere, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları, komşuları ve İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği yönetimi karşıladı.Basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Meler, "Sağlık durumum iyi. Bir an önce evime gitmek istiyorum" dedi. Meler, hakemliği bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soru üzerine ise, "Beni UEFA'dan aradılar. Daha sonra bu konuları açıklayacağım. Şu an evimde dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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halil umut meler hakemliği bırakacak mı, halil umut meler son durum, halil umut meler yumruk
halil umut meler hakemliği bırakacak mı, halil umut meler son durum, halil umut meler yumruk
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, polis eşliğinde İzmir'deki ailesinin evine geldi
20:15 13.12.2023 (güncellendi: 20:35 13.12.2023)
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir Selçuk’taki aile evine geldi. Basın mensuplarının "Hakemliği bırakacak mısınız?" sorusuna ise Meler, "Daha sonra bu konuları açıklayacağım" yanıtını verdi.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir Selçuk’taki aile evine geldi. Basın mensuplarının 'Hakemliği bırakacak mısınız?' sorusuna ise Meler, olumsuz bir yanıt vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Meler, bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Daha sonra 37 yaşındaki hakem, polis eşliğinde karayoluyla İzmir Selçuk’taki aile evine geldi.
Meler'i babası Bülent Meler başta olmak üzere, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları, komşuları ve İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği yönetimi karşıladı.
Basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Meler, "Sağlık durumum iyi. Bir an önce evime gitmek istiyorum" dedi.
Meler, hakemliği bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soru üzerine ise, "Beni UEFA'dan aradılar. Daha sonra bu konuları açıklayacağım. Şu an evimde dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.