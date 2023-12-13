https://sputniknews.com.tr/20231213/profesyonel-liglerde-ertelenen-maclarin-tarihi-belli-oldu-1078434379.html
Ertelenen maçların tarihleri belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda da değişiklik var
Ertelenen maçların tarihleri belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda da değişiklik var
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T18:21+0300
2023-12-13T18:21+0300
2023-12-13T18:26+0300
spor
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tarih
lig
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklikZiraat Türkiye Kupası'nda 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanması planlanan 5. eleme turu müsabakaları ise 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 erteleme karşılaşması ise 28 Aralık'ta oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231213/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-aciklama-yapiyor-ligler-ne-zaman-baslayacak-1078407644.html
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liglerde ertelenen maçların tarihi belli oldu, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak, maçlar ne zaman
liglerde ertelenen maçların tarihi belli oldu, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak, maçlar ne zaman
Ertelenen maçların tarihleri belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda da değişiklik var
18:21 13.12.2023 (güncellendi: 18:26 13.12.2023)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik
Ziraat Türkiye Kupası'nda 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanması planlanan 5. eleme turu müsabakaları ise 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.
Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 erteleme karşılaşması ise 28 Aralık'ta oynanacak.