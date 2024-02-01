https://sputniknews.com.tr/20240201/abden-turkiye-ve-ilgili-ulkelere-siginmacilar-icin-76-milyar-euroluk-destek-paketi-1080283478.html

AB’den Türkiye ve ilgili ülkelere sığınmacılar için 7.6 milyar euroluk destek paketi

AB’den Türkiye ve ilgili ülkelere sığınmacılar için 7.6 milyar euroluk destek paketi

Avrupa Birliği (AB), göç krizi nedeniyle Türkiye ve ilgili ülkelerdeki sığınmacılar için 7.6 milyar euroluk bütçe oluşturma kararı aldı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T20:46+0300

2024-02-01T20:46+0300

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ab

dünya

düzensiz göç

yasadışı göç

sığınmacı

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, AB ülkelerinin Ukrayna’ya mali desteklerine devam etmeleri yönünde karar aldıkları belirtilerek, başta Macaristan olmak üzere AB fonlarını alamamaktan şikayetçi olan İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin özellikle sığınmacılar için mevcut uyum fonlarından daha fazla yararlanabilmesinin araştırılması için AB Komisyonu’na yetki verildiği aktarıldı. Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç akınıyla mücadele için ilgili olan ülkelere işbirliği amacıyla mali destek sağlanması kararı alındığı aktarılan bildirgede, AB’nin başta Türkiye’deki Suriyeliler olmak üzere bölge ülkeleri, Balkanlar ve Afrika ülkelerine yönelik kullanılmak üzere 7.6 milyar euroluk bir bütçe hazırlama kararı aldığı açıklandı. Bildirgede, “Türkiye ve daha geniş bölgedeki Suriyeli mültecilere destek de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerle etkili göç işbirliğinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Daha önce AB Afrika Güven Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin devamı sağlanacaktır. Ayrıca göç yolları için ortaklıklar ve finansman da dahil olmak üzere Batı Balkanlar, Güney komşular ve Afrika'yı desteklemeye yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verildi. Kararın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken AB’nin bu bütçeden ne kadarlık bir kısmı Türkiye’ye ayıracağı ise açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html

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ab, düzensiz göç, yasadışı göç, sığınmacı