https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-guama-b-52-bombardiman-ucaklarini-konuslandirdi-1080287517.html

ABD, Guam'a B-52 bombardıman uçaklarını konuşlandırdı

ABD, Guam'a B-52 bombardıman uçaklarını konuşlandırdı

ABD Pasifik Hava Kuvvetleri, Washington’un Guam'a B-52 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdığını bildirdi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T23:50+0300

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ABD Pasifik Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Washington, Guam'a B-52 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdı.Açıklamada, “Kuzey Dakota’daki üssün 5. Kanadı'na bağlı B-52'ler, Ocak ayının sonlarında stratejik caydırıcılığı sürdürme görev gücünün bir parçası olarak Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca operasyonel ve yardımcı personelin sefer filosuna bağlanacağı ve bölgedeki ABD müttefik kuvvetleriyle entegre edileceği ifade edildi.B-52 stratejik bombardıman uçakları, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip.

https://sputniknews.com.tr/20240201/bati-pasifikteki-abd-cin-rekabeti-kizisiyor-1080275152.html

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