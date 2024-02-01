https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-guama-b-52-bombardiman-ucaklarini-konuslandirdi-1080287517.html
ABD, Guam'a B-52 bombardıman uçaklarını konuşlandırdı
ABD, Guam'a B-52 bombardıman uçaklarını konuşlandırdı
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri, Washington’un Guam'a B-52 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdığını bildirdi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T23:50+0300
2024-02-01T23:50+0300
2024-02-01T23:50+0300
abd
abd
washington
guam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062400674_0:65:2703:1585_1920x0_80_0_0_715bc05bba4d64f70ac5fbba181464ec.jpg
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Washington, Guam'a B-52 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdı.Açıklamada, “Kuzey Dakota’daki üssün 5. Kanadı'na bağlı B-52'ler, Ocak ayının sonlarında stratejik caydırıcılığı sürdürme görev gücünün bir parçası olarak Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca operasyonel ve yardımcı personelin sefer filosuna bağlanacağı ve bölgedeki ABD müttefik kuvvetleriyle entegre edileceği ifade edildi.B-52 stratejik bombardıman uçakları, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20240201/bati-pasifikteki-abd-cin-rekabeti-kizisiyor-1080275152.html
abd
washington
guam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062400674_252:0:2451:1649_1920x0_80_0_0_eb92b8fa2a2b42dd483c596d3ed4d8e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, washington, guam
abd, abd, washington, guam
ABD, Guam'a B-52 bombardıman uçaklarını konuşlandırdı
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri, Washington’un Guam'a B-52 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdığını bildirdi.
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Washington, Guam'a B-52 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdı.
Açıklamada, “Kuzey Dakota’daki üssün 5. Kanadı'na bağlı B-52'ler, Ocak ayının sonlarında stratejik caydırıcılığı sürdürme görev gücünün bir parçası olarak Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca operasyonel ve yardımcı personelin sefer filosuna bağlanacağı ve bölgedeki ABD müttefik kuvvetleriyle entegre edileceği ifade edildi.
B-52 stratejik bombardıman uçakları, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip.