https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-baskani-biden-secim-planini-belirledi-taylor-swift-1080269514.html

ABD Başkanı Biden seçim planını belirledi: 'Taylor Swift'

ABD Başkanı Biden seçim planını belirledi: 'Taylor Swift'

ABD basınında yer alan bir haberde Başkan Biden'ın başkanlık kampanyasının büyük bir bölümünün özellikle bir kişiden destek almak olduğunu öne sürdü. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T13:57+0300

2024-02-01T13:57+0300

2024-02-01T13:57+0300

dünya

abd seçimleri

joe biden

demokratlar

donald trump

cumhuriyetçiler

taylor swift

marsha blackburn

phil bredesen

kamala harris

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ABD seçimleri yaklaşırken Başkan Biden'ın karşısında yine Donald Trump olacağını belirtiliyor. Fakat Biden'ın göreve geldiğinden bu yana onaylanma oranı neredeyse en düşük seviyelerde seyrederken kampanya ekibinin ikinci bir dönem de kazanmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptığı dile getirildi.ABD basınında yer alan haberde, "Biden'ın diğer yardımcıları da aralarında seçilmiş yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve en çılgın hayallerinin destekçisi olan küresel süperstar Taylor Swift'in de bulunduğu potansiyel vekillerin dilek listelerini hazırlıyorlar" iddiasında bulunulmuştu.Kampanya yürütücülerinin en büyük ve en etkili destek hedefi olabileceğini belirttiği isim ise, bir Instagram gönderisi ya da konser ortasında yapacağı bir paylaşımla milyonlarca destekçiyi harekete geçirebilecek pop yıldızı ve Ulusal Amerikan Futbolu Ligi tutkunu 34 yaşındaki Taylor Swift. Swift 2020'de Biden'ı desteklemişti ve geçen yıl tek bir Instagram paylaşımı ile 35 bin yeni seçmen kaydına yol açmıştı. Yetkililer Swift'in bağış toplama çağrısının Biden için milyonlarca dolar değerinde olabileceğini vurguladı.Biden'ın önde gelen destekçilerinden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Eylül ayındaki Cumhuriyetçi önseçim tartışmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Swift'e Biden'ın kampanyasına daha fazla dahil olması için adeta yalvarmış, "Taylor Swift dimdik ayakta ve eşsiz. Sadece gençlerin bir sesleri olduğunu ve bir sonraki seçimde bir seçenekleri olması gerektiğini düşünmeleri için harekete geçirilmesinde başardığı şey bence son derece güçlü" sözlerini dile getirmişti.Daha önce ABD'de yayımlanan bir ankette Taylor Swift hangi adayı desteklerse desteklesin, hayranlarının beşte birinin de o adayı destekleyeceği ortaya çıkmıştı.Öte yandan bir diğer ankette ise Swift hayranlarının yüzde 55'i Demokrat, yüzde 23'ü ise Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durumun Swift'in hayran kitlesinin büyük bir kısmının zaten Biden'a oy vermeyi planladığı anlamına geldiğini belirten ABD basını, Swift'in desteğinin çok da etkileyici olmayabileceğini öne sürdü. Söz konusu olan bu ankette, Swift hayranlarının yüzde 45'inin Y kuşağı (27-42 yaş arası), yüzde 21'inin ise 26 yaş altı olarak sınıflandırılan Z kuşağı üyesi olduğunu ortaya koyulmuştu.2018'den önce Swift, Cumhuriyetçi aday Marsha Blackburn'e karşı Senato yarışında eski Demokrat Tennessee Valisi Phil Bredesen'i destekleyene kadar büyük ölçüde politikaların dışında kalmıştı. Ardından 2020'de yine Biden ve Harris'i destekledi.Swift'in Biden'ı tekrar destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor ancak Biden'ı desteklemesinin başkanlık seçimlerinde Demokratların endişelerini kesinlikle hafifleteceğini belirtiliyor.

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abd seçimleri, joe biden, demokratlar, donald trump, cumhuriyetçiler, taylor swift, marsha blackburn, phil bredesen, kamala harris, gavin newsom, ulusal amerikan futbol ligi (nfl)