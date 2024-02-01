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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ABD’de kontrolden çıktı: Çocuklar da tehlike altında
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ABD’de kontrolden çıktı: Çocuklar da tehlike altında
Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Birliği'ne göre ABD, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda 'kontrolden çıkmış' bir salgınla karşı karşıya. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T12:05+0300
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yaşam
frengi
hastalık
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
bulaşıcı hastalık
klamidya
teksas
kaliforniya
bel soğukluğu
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Söz konusu uyarı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Birliği'ne ilişkin yıllık veri raporunun yayımlanmasından sonra yapıldı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri web sitesinde yayımlanan bir raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.5 milyondan fazla klamidya, bel soğukluğu ve frengi vakası rapor edildi.ABD'de 2022 yılında en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyon, yıllardır ilk sırada yer alan klamidya idi. Ancak bununla birlikte, sağlık yetkililerini en çok endişelendiren enfeksiyon ise son yıllarda frengideki artış oldu.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, tüm evrelerdeki frengi vakaları son beş yılda yüzde 80 oranında arttı.Çoğu kişinin aklına cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanan yetişkinler gelse de, frengi bebeklerin hayatını da tehdit ediyor. Bir çocuk hamilelik veya doğum sırasında anneden frengi kaptığında, bu durum doğumsal frengi olarak bilinir. 2022 yılında ABD'de 3 bin 700'den vaka resmi olarak rapor edildi. Bu durum, on yıl içinde yüzde 937'lik bir artış anlamına gelmektedir.Uzmanlar frenginin doğru antibiyotiklerle tedavi edilelebileceğini öne sürse de enfeksiyon teşhis edilip tedavi edilmediği sürece vücutta geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabileceğinin de altını çizmektedirler. Bebeklerde frenginin özellikle tehlikeli olduğu belirten uzmanlar; bazen gelişimsel gecikmelere, nöbetlere ve hatta ölüme neden olabileceğini vurgulumaktadırlar.Uzmanlar, frenginin erken evrelerinin her yıl yaklaşık yüzde 10 oranında artıyor olmasını son derece endişe verici olarak nitelendirirken bu durumu çapında bebeklerin sağlığını da tehdit eden bir durum olarak gördüklerini ifade etti.Sadece bir yıl içinde ABD'de doğumsal frengi vakalarının yüzde 31 oranında arttığını belirten uzmanlar, siyah ya da Afro-Amerikan çocukların bu durumdan orantısız bir şekilde etkilendiğini belirtmektedir. Neredeyse her eyaletin 2022 yılında bir doğumsal frengi vakası bildirirken Teksas, Kaliforniya, Arizona, Florida ve Louisiana eyaletleri tüm raporların yüzde 57'sini temsil ettiğini dile getirildi.Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Direktörü Laura Bachmann, bu durumu 'trajik' olarak adlandırırken bu enfeksiyonlar sebebiyle 2022 yılında 282 ölü doğum ve bebek ölümüyle sonuçlandığının altını çizdi.Bachmann açıklamasında ayrıca şu noktalara dikkat çekti:Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi yetkilileri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesinde rol oynayan tüm halk sağlığı uzmanlarına 'hızlı inovasyon ve işbirliği' çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240131/1080224739.html
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frengi, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalık kontrol ve önleme merkezi, bulaşıcı hastalık, klamidya , teksas, kaliforniya, bel soğukluğu
frengi, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalık kontrol ve önleme merkezi, bulaşıcı hastalık, klamidya , teksas, kaliforniya, bel soğukluğu

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ABD’de kontrolden çıktı: Çocuklar da tehlike altında

12:05 01.02.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUABD New York şehri
ABD New York şehri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Birliği'ne göre ABD, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda 'kontrolden çıkmış' bir salgınla karşı karşıya.
Söz konusu uyarı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Birliği'ne ilişkin yıllık veri raporunun yayımlanmasından sonra yapıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri web sitesinde yayımlanan bir raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.5 milyondan fazla klamidya, bel soğukluğu ve frengi vakası rapor edildi.
ABD'de 2022 yılında en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyon, yıllardır ilk sırada yer alan klamidya idi. Ancak bununla birlikte, sağlık yetkililerini en çok endişelendiren enfeksiyon ise son yıllarda frengideki artış oldu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, tüm evrelerdeki frengi vakaları son beş yılda yüzde 80 oranında arttı.
Çoğu kişinin aklına cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanan yetişkinler gelse de, frengi bebeklerin hayatını da tehdit ediyor. Bir çocuk hamilelik veya doğum sırasında anneden frengi kaptığında, bu durum doğumsal frengi olarak bilinir. 2022 yılında ABD'de 3 bin 700'den vaka resmi olarak rapor edildi. Bu durum, on yıl içinde yüzde 937'lik bir artış anlamına gelmektedir.
Uzmanlar frenginin doğru antibiyotiklerle tedavi edilelebileceğini öne sürse de enfeksiyon teşhis edilip tedavi edilmediği sürece vücutta geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabileceğinin de altını çizmektedirler. Bebeklerde frenginin özellikle tehlikeli olduğu belirten uzmanlar; bazen gelişimsel gecikmelere, nöbetlere ve hatta ölüme neden olabileceğini vurgulumaktadırlar.
Uzmanlar, frenginin erken evrelerinin her yıl yaklaşık yüzde 10 oranında artıyor olmasını son derece endişe verici olarak nitelendirirken bu durumu çapında bebeklerin sağlığını da tehdit eden bir durum olarak gördüklerini ifade etti.
Sadece bir yıl içinde ABD'de doğumsal frengi vakalarının yüzde 31 oranında arttığını belirten uzmanlar, siyah ya da Afro-Amerikan çocukların bu durumdan orantısız bir şekilde etkilendiğini belirtmektedir. Neredeyse her eyaletin 2022 yılında bir doğumsal frengi vakası bildirirken Teksas, Kaliforniya, Arizona, Florida ve Louisiana eyaletleri tüm raporların yüzde 57'sini temsil ettiğini dile getirildi.
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Direktörü Laura Bachmann, bu durumu 'trajik' olarak adlandırırken bu enfeksiyonlar sebebiyle 2022 yılında 282 ölü doğum ve bebek ölümüyle sonuçlandığının altını çizdi.
Bachmann açıklamasında ayrıca şu noktalara dikkat çekti:

Bu enfeksiyonların yaygın olduğunu uzun zamandır biliyoruz ancak on yıllardır frenginin bu kadar ciddi etkileriyle karşılaşmamıştık. Son zamanlarda yaşanan halk sağlığı acil durumları program kaynaklarını saptırdı ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan zaten orantısız bir şekilde etkilenenlerin sağlığını tehdit etti. Şimdi harekete geçmeliyiz.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi yetkilileri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesinde rol oynayan tüm halk sağlığı uzmanlarına 'hızlı inovasyon ve işbirliği' çağrısında bulundu.
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